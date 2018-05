Posredstvom Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, iz Sarajeva su krenuli prvi šleperi s paketima hrane za socijalno ugrožene osobe u cijeloj Federaciji BiH, nabavljene novcem iz donacije humaniste Agana Hodžića iz Rogatice.

Foto: FENA

Generalni sekretar Crvenog križa FBiH Namik Hodžić u izjavi novinarima je naglasio značaj te donacije uoči Međunarodnog dana te Sedmice Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.



Posljednji paketi u toj akciji bit će raspodijeljeni uoči predstojećeg Bajrama na području Rogatice, rodnog mjesta Agana Hodžića, kao i u širem rejonu istočne Bosne, najavio je generalni sekretar.



Crveni križ FBiH jedna je od triju humanitarnih organizacija koje su dobile ukupno milion KM od dobrotvora Agana Hodžića. Donacije se realiziraju na osnovu testamenta čiji je izvršilac jedan od njegovih rođaka.



Prema riječima generalnog sekretara Crvenog križa FBiH, Agan Hodžić živio je i radio u Kanadi a život mu je skončao 2015. godine u staračkom domu u Sarajevu.



Crveni križ FBiH dobio je iz te donacije 384.331,98 KM. Odlukom Predsjedništva, novac je namijenio za nabavku hrane siromašnim ljudima, korisnicima kuhinja Crvenog križa i drugih javnih kuhinja u FBiH.



Danas je iz skladišta tržnog centra u Rajlovcu kod Sarajeva krenulo oko 4.000 paketa.



Namik Hodžić ističe da je to najveća dosadašnja pojedinačna donacija Crvenom križu FBiH. On se nada da će primjer velikog humaniste slijediti i drugi ljudi čije prilike to dozvoljavaju. Nije bitno hoće li namjeru realizirati putem Crvenog križa ili neke druge humanitarne organizacije, ističe generalni sekretar te organizacije.



(FENA)