Usljed obilnih padavina i poplava koje su zadesile općinu Tešanj, Profesionalna vatrogasna jedinica imala je više zahtjeva za angažiranjem, dok je usljed jakog nevremena koje je zahvatilo područje općine Maglaj, općinski načelnik donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće izazvane poplavom i klizištem.

Stanje prirodne nesreće proglašeno je na područjima mjesnih zajednica: Maglaj Grad sa Starim gradom i Omerdinim Poljem, Jablanica, Bijela Ploča, Moševac, Misurići, Ravna, Oruče, Gornji i Donji Rakovac i Liješnica.



Na tom području poplavljeno je više od 100 kuća, oštećena su tri mosta, a lokalni putevi kroz mjesne zajednice Jablanica, B. Ploča, Donji i Gornji Rakovac, Ravna, Oruče, Misurići, Moševac i Liješnica bili su privremeno onesposobljeni za odvijanje saobraćaja.



Ekipe rade na terenu te dovode stvari u prvobitno stanje za normalizaciju života na spomenutim lokacijama.



Stanje prirodne nesreće proglašeno je za cjelokupno područje općine Usora usljed izlijevanja rijeka i potoka iz svojih korita i odvodnih kanala, kao i slijevanjem ogromnih količina voda na prometnice, poljoprivredno i ostalo zemljište, čime je ugroženo nekoliko stotina ljudi i njihova materijalna dobra, kao i gospodarski subjekti na poplavom zahvaćenom području.



Na području te općine usljed obilnih kišnih padavina i grmljavinskog nevremena u noći sa subote na nedjelju, došlo je do izlijevanja rijeka i potoka iz korita, kao i začepljenja odvodnih kanala na saobraćajnicama.



Usljed jakog nevremena prekinut je cestovni promet na 10-tak lokalnih prometnica. Poplavljeno je oko 30 obiteljskih kuća i gospodarskih objekta.



Također, došlo je do izlijevanja velike količine vode u mjestima Miljanovci-Lončari, Miljanovci-novi, Jelah-polje, Jablanica, gdje su poplavljeni stambeni i pomoćni objekti. Ukupno je bilo 15 intervencija na navedenim lokacijama, u kojima je učestvovalo deset vatrogasaca.



Prema informacijama sa terena, ukupno su poplavljena 53 stambena objekta, više pomoćnih objekata, jedna škola, džamija i Dom kulture. Zbog poplave u zoni izvorišta Jelah obustavljeno je crpljenje vode na pojedinim bunarima. Zbog toga je nastao problem sa isporukom vode sa izvorišta Jelah.



Na području Zeničko-dobojskog kantona najveća šteta nastupila je na cestovnoj infrastrukturi gdje je došlo do urušavanja nekoliko mostova. Velika šteta nanesena je i poljoprivrednim usjevima te poljoprivrednom zemljištu, a zabilježeni su i slučajevi uginuća domaćih životinja zahvaćenih poplavom.



Članovi Općinskog štaba Civilne zaštite (CZ) Usora na čelu s komandantom i pripadnicima jedinice CZ, zajedno su s predstavnikom Federalne uprave (FUCZ) i predsjedateljem Općinskog vijeća Usora obišli poplavljeno područje te izvršili uvid u razmjere prirodne nesreće. U toku obilaska ugroženih područja poduzimali su i naređivali nužne mjere izvršiocima poslova, a u cilju sprječavanja nastanka težih posljedica i uspostave prometa u dijelovima Općine, gdje je to bilo moguće.



Komandant Općinskog štaba CZ Usora sazvao je hitnu sjednici Štaba CZ zbog poduzimanja nužnih mjere na sanaciji stanja nastalog djelovanjem prirodne nesreće.



Prema izvještajima iz kantonalnih operativnih centara civilne zaštite vodostaj rijeke Usore jutros je iznosio 118 cm i u granicama je normale.



Vodostaj na brani Hidroelektrani (HE) Modrac jutros u 7.00 iznosio je 199,43 m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je viši za 29 cm.



Na području općine Doboj Istok rijeka Spreča se izlila i poplavila oko 100 ha poljoprivrednog zemljišta.



Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros u 7.00 iznosio je 329 cm (nivo kad se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava je 300 cm). Na tom području rijeka Spreča se izlila i poplavila oko 50 ha poljoprivrednog zemljišta.



Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Zeničko-dobojskog kantona je normalan, a na području Srednjobosanskog kantona vodostaji su stabilni. Vodostaj rijeke Save u blagom je porastru duž cijelog toka kroz Posavski kanton, saopćeno je iz FUCZ.



