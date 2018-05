Facebook grupa Pravda za Davida uputila je danas otvoreno pismo predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku u kojem su prvom čovjeku ovog entiteta poručili da ''ljudi koji su oko njega i predstavljaju se kao prijatelji, su mu veći neprijatelji od cijele opozicije''.

U pismu se kritikuje način na koji je Dodik juče komentarisao okupljanja građana koja se svakodnevno održavaju u centru Banjaluke. Otvoreno pismo Dodiku prenosimo u cjelosti.



''Postovani predsjedniče, nakon razgovora sa Vama 18.04.2018. vjerovali smo da ste shvatili da Vaš neprijatelj i neprijatelj ove države nije niti jedan čovjek ili dijete koje stoji na Trgu, i to ne samo na Trgu Krajine/ Trgu Davida Dragičevića, nego na brojnim trgovima u našoj zemlji. Ljudi koji su oko Vas, a koji Vam se predstavljaju kao prijatelji, saradnici, savjetnici - su Vama veći neprijatelji od cijele opozicije zajedno.



Mi smo željeli da svi zajedno udružimo snage u borbi protiv kriminala koji prijeti našoj djeci, jer svi smo roditelji i naša strepnja je zajednička. Mi znamo da Vi nemate ingerencije nad određenim stvarima, ali nad onima nad kojima imate, želimo da kao čovjek, roditelj stanete uz ovaj narod i pokažete da postoje stvari koje su iznad titula, zvanja, tapaciranih stolica, a to su naša djeca, naša budućnost. U Vašem saopštenju od juče, naveli ste da institucije treba da rješavaju "slučaj Dragičević", a ne narod na Trgu i da to nije po zakonu.



Prvo, da te institucije rade svoj posao kako treba i po zakonu, narod ne bi nikada ni izašao na Trg. Drugo, taj narod niko nema pravo otjerati ni sa jednog Trga, jer su oni svojom krvlju branili u ratu te Trgove, a sad treba pendrecima i kaznama da ih tjerate dok traže ono što bi bilo sasvim normalno da su institucije do sada već riješile. Taj narod Vas je birao, sad mu treba tako vratiti? Nisu tu na Trgu "pristalice opozicije" , "soroševci", na Trgu su roditelji sa djecom, čak i ljudi iz Vaše stranke, ljudi koji rade u institucijama, jer su shvatili gdje plovi ovaj brod, ako se sada nešto ne učini.



Zato ne dižite ruke od naroda, a pogotovo ne na narod, nego stanite svi uz nas i spasimo ovu zemlju od propasti u koju je vuče kriminalni milje koji se razmnožio po institucijama'', piše u otvorenom pismu.



David Dragičević (21) mladić je iz Banjaluke čiji je nestanak prijavljen 18. marta, a tijelo pronađeno 24. marta na ušću rijeke Crkvena u Vrbas, a porodica i prijatelji ne vjeruju do sada objavljenim rezultatima istrage prema kojima se Dragičević utopio u rijeci Crkvena. Nakon identifikacije njegovog tijela, od 26. marta počela su okupljanja građana organizovana putem Facebook grupe Pravda za Davida.



