Osjećam se grozno zbog ishoda Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali tada nam je bilo bitno da zaustavimo rat. Nije vam potreban sistem poput Dejtona za političku paralizu, jer se ondje gdje nema razlike između činjenice i fikcije lako može izgubiti sve. Ovo je na gala večeri u Washingtonu sinoć izjavio bivši američki predsjednik Bill Clinton.

Foto: 24sata.info

Savjetodavno vijeće za BiH (ACBH) je Clintonu i nekadašnjem članu Predsjedništva BiH Harisu Silajdžiću uručilo nagrade za životno djelo, na manifestaciji organizovanoj povodom 75. godišnjice državnosti BiH i 11. godišnjice od osnivanja ACBH. Također, nagrade su dodijeljene i generalima Gordonu Sullivanu i Wesleyu Clarku, bivšem glavnom komandantu NATO-a za Evropu.



Također, priznanja su dobili i humanitarka i filantropkinja Sanela Diana Jenkins, te predstavnik neprofitne fondacije Hastor za pomoć djeci i mladima iz BiH.



- I dalje se sjećam gdje sam bio kada su američki diplomati poginuli na Igmanu. Dick Holbrooke, Sandy Berger, Chris Warren i mnogi drugi napravili su značajne promjene. Nakon 20 godina vidio sam Ćamila Durakovića i shvatio da moramo iznaći način da počnemo ispočetka - kazao je Clinton.



Gledajući film „Black Panther“, navodi, razmišljao je o BiH i Kosovu. Prema Clintonovim riječima, uzrok ratova na Balkanu je u tome što ljudi nisu prepoznali neke druge ljude kao ljudska bića.



Obraćajući se prisutnima na gala večeri, bivši član Predsjedništva BiH Haris Silajdžić je rekao da su SAD, sa Clintonom na čelu, reagovale onda kada je veći dio Evrope šutio i da se to nikad ne smije zaboraviti. Podsjetio je da, čak i kad je Clintonova administracija zatražila da bude podignut embargo na oružje, to se nije desilo i morali smo ga krijumčariti.



- Danas u BiH moramo krijumčariti demokratiju. Potrebna nam je nova paradigma. Bili smo prisiljeni na Dejtonski sporazum jer je puno ljudi poginulo. Pored Srebrenice, gdje je genocid presuđen, on se dogodio u Vlasenici, Prijedoru... - kazao je Silajdžić, dodajući kako je Sarajevo bilo opkoljeno duže od Staljingrada.



Naveo je kako u BiH danas postoji diskriminacija u Izbornom zakonu, bez čije promjene nema demokratije.



- U najboljem slučaju, u BiH vlada demokratski feudalizam i mi to ne zaslužujemo - dodao je Silajdžić.



Našu zemlju opisao je kao automobil sa nemogućim vozačem.



- Automobil ne možete voziti s četiri ruke na volanu, uz dodatnu šapu na tim rukama koja dolazi sa istoka. I onda nam iz EU kažu da moramo da se trudimo - dodao je Silajdžić, pišu Vijesti.ba

(24sata.info)