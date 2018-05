U BiH danas će biti nestabilno vrijeme, uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Jutros je oblačno, mjestimično i povremeno sa slabom kišom i pljuskovima, te grmljavinom na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.



Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 17 do 23, na jugu do 26, u višim predjelima 13 stepeni Celzijusovih.



Na istoku i jugu biće pretežno suho, dok su na jugu mogući povremeni pljuskovi sa grmljavinom.



Od sredine dana na sjeveru će biti pretežno suho uz postepeno razvedravanje, a slaba povremena kiša će i dalje padati u centralnom pojasu i na istoku, gdje će biti i nešto svježije.



Kasnije popodne pretežno suho, a uveče će se povremeni pljuskovi i grmljavina javljati ponegdje u Semberiji na sjeveru duž rijeke Save.



Prema noći u većini predjela biće suho, a samo na istoku će biti oblačnije uz mjestimičnu slabu kišu.



Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura, podaci su Federalnog hidrometerološkog zavoda.



Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica šest, Mrakovica 10, Han Pijesak 12, Rudo, Gacko, Nevesinje, Mrkonjić Grad, Foča i Sokolac 13, Šipovo, Bileća, Krupa na Uni, Prijedor, Bugojno, Sarajevo i Ribnik 14, Trebinje, Višegrad, Banjaluka, Novi Grad, Tuzla i Srbac 15, Doboj 16, Zvornik i Bijeljina, Livno i Neum 17 stepeni Celzijusovih.



Padavine u protekla 24 časa: Ribnik 20, Krupa na Uni 21, Foča 22, Prijedor i Mrkonjić Grad 27, Bileća 36, Banjaluka 61, Doboj 71 litar po metru kvadratnom.

