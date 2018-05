Iz Informativnog centra BIHAMK-a saopćili su jutros da je zbog izlijevanja vode na kolovoz, potpuno obustavljen saobraćaj ispod podvožnjaka, na ulazu u Maglaj. Za vrijeme obustave, saobraća se alternativnim pravcima.

Arhiv / 24sata.info

Saobraćanje je otežano i na regionalnom putu R- 465 Doboj-Zavidovići (Parnice), kao i na putnom pravcu Tešanj-Tešanjka zbog zemlje i vode na kolovozu.



Povremene obustave saobraćaja, zbog deminerskih radova, aktuelne su na dionici M-16.2 Bugojno- Gornji Vakuf/Uskoplje u mjestu Glave-Gračanica (08-15 sati).



Radovi na sanaciji udarnih rupa danas se izvode na dionici M-14 Srbljani-Bosanska Otoka, zbog čega se saobraća jednom trakom-naizmjenično.



Jednom saobraćajnom trakom vozi se na magistralnom putu M-18 Sarajevo-Foča (na lokalitetu Sijeračke Stijene), zbog većeg odrona kamenja na kolovoz.



Aktivna su klizišta i na magistralnom putu M-16 Banja Luka-Crna Rijeka, kao i na regionalnim putevima R-414 Banja Luka-Turbe i R-458 Lopare-Čelić. Na ovim lokalitetima saobraća se jednom trakom naizmjenično.



Na autoputu A-1 dionici Sarajevo sjever-Lepenica zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.



Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.



IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:



AUTOPUT



A-1

Sarajevo sjever-Lepenica, zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.



MAGISTRALNI PUTEVI:



M-5

Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.

Tranzit Sarajevo (ulica Put Mladih Muslimana), zbog sanacionih radova na mostu saobraćaj je usporen, uz povremeno zauzimanje jedne trake.

M-14.2

Resanovci-Drvar, zbog urušavanja potpornog zida, saobraća se naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.

M-16

Banja Luka-Crna Rijeka-Jajce, zbog aktiviranja klizišta na lokalitetu Gornji Šeher, saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom.

M-17

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.

M-18

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Sarajevo – Foča, jednom trakom saobraća se na lokalitetu Sijeračke Stijene, zbog većeg odrona.



REGIONALNI PUTEVI



R-403a Kamenica-Vrsta, zbog sanacije klizišta u naselju Turija, od 07:30 do 16 sati svaki dan (osim nedjelje), vozila saobraćaju jednom trakom u dužini od cca 100 metara.

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-475a Karan-Bosanski Novi, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj je obustavljen.



KANTON SARAJEVO

- Zbog održavanja Međunarodnog Oldtimer susreta sutra 06.05. od 10 do 16 sati, od starta do cilja ulicama: (Stup) Hotel BM International- Sarajevska cesta- Bulevar Meše Selimovića- Zmaja od Bosne- Hiseta- Hamze Hume, most Skenderija”- Skenderija- Hamdije Kreševljakovića- At mejdan)- Austrijski trg- most Ćumurija- Zelenih beretki- Branilaca Sarajeva- do cilja plato BBI, na ovim dionicama u navedenim terminima, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja.

- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.

- Zbog radova na rekonstrukciji/izgradnji Južne longitudinale na raskrsnici ulica Zvornička, Azize Šaćirbegović, Safeta Hadžića i Put Mladih Muslimana, saobraća se usporeno.

- Zbog sanacionih radova, od 07 do 17 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Miševići (spoj M-17-Miševići). Alternativni pravac je M-17-Rakovička cesta-Miševići.

Zbog izvođenja neophodnih radova izmjenjen je režim saobraćaja u ulicama: Alije Nametka, Samira Ćatovića Kobre, Kupreška (od spoja sa ulicom Zvornička do spoja sa ulicom Ante Fijamenga), Dženetića Čikma, Derebent, Blažujski drum i Bjelašnička.



MOSTAR



-Zbog radova na izgradnji kolektora, obustavljen je saobraćaj u ulici Maršala Tita od raskršća sa ulicom Braće Brkić do Trga Ivana Krndelja, kao i od Lučkog mosta do parka Alekse Šantića.



BREZA



Zbog održavanja manifestacije, od 16:30 do 18 sati za saobraćaj će biti zatvoren regionalni put R-444, prolaz kroz Brezu (ulice A. Izetbegovića, Bosanska i prostor na trgu Rudara), saopćeno je iz BIHAMK-a.

(FENA)