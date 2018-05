Državljani Turske koji žive u zemljama zapadnog Balkana, Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Makedoniji i Srbiji, na predsjedničkim i parlamentarnim izborima koji će biti održani 24. juna, moći će glasati u zgradama ambasada Turske u navedenim zemljama, javlja Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Vrhovno izborno vijeće Republike Turske (YSK) potvrdio je da će birališta biti otvorena u Sarajevu, Skoplju, Prištini, Beogradu i Tirani. Državljani Turske koji žive u BiH i Makedoniji građansku dužnost će moći obaviti 16. i 17. juna, dok će birači u Albaniji, Srbiji i na Kosovu moći glasati samo u nedjelju, 17. juna.



Prema podacima sa referenduma o ustavnim promjenama, koji je održan 16. aprila 2017. godine, u navedenih pet zemalja nalazi se oko 8.000 registriranih birača.



Osim Srbije, u kojoj ranije nisu otvarana birališta zbog nedovoljnog broja registriranih birača, izlaznost u ostale četiri balkanske zemlje na izborima 1. novembra 2015. bila je veća od 50 posto.



Tako je na izborima 1. novembra, u Albaniji gdje je bilo registrovano 943 birača izlaznost bila 54,61 posto. U BiH, sa 2.019 registriranih birača glasalo je 52,5 posto, na Kosovu je od registriranih 1.682 glasača, na izbore izašlo 52,8 posto, te u Makedoniji gdje je bilo 2.165 registriranih birača, glasalo je 51,96 posto.



Izlaznost turskih birača u zemljama regije na referendumu održanom 16. aprila prošle godine, bila je 47 posto.



Ambasador Republike Turske u BiH Haldun Koc je u razgovoru sa novinarom Anadolu Agency podsjetio sve birače koji još nisu prijavili svoje adrese u zemljama u kojima borave, da to mogu u raditi u svojim ambasadama sve do 12. maja, do 16 sati.



Koc je dodao kako će državljani Turske na području BiH, na predsjedničkim i parlamentarnim izborima moći glasati 16. i 17. juna u Ambasadi Turske u Sarajevu, a glasačka mjesta će biti otvorena od devet do 21 sat.



- Očekujemo naše građane da dođu u Ambasadu i obave svoju građansku dužnost. Koliko izlaznost na izbore bude veća, u tolikoj mjeri će biti zadovoljena i demokratija - istakao je Koc.



Savjetnik u ambasadi Turske u Beogradu Anil Kayalar podsjetio je kako u Srbiji ranije nisu otvarana birališta s obzirom na to da je broj registriranih birača bio manji od 500, te kako će ove godine prvi put biti otvorena birališta i u Beogradu.



Kayalar je pozvao sve državljane Turske u Srbiji da glasaju.

(FENA)