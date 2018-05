Sve dok se ne utvrdi istina u vezi s ubistvom Davida Dragičevića okupljat ćemo se na trgu u Banjoj Luci – rekao je večeras otac ovog mladića Davor Dragičević.

Foto: 24sata.info

Davor Dragičević je time ogovorio na današnju izjavu predsjednika RS-a Milorada Dodika „da je porodici Dragičević do sada kao predsjednik RS-a pružio svu traženu podršku, te da institucije treba da daju odgovore u vezi sa svim nejasnoćama, a ne da se to dešava na trgovima i ulici“.



Na večerašnjem okupljanju, kao i u proteklih 40 dana na glavnom banjalučkom trgu, Dragičević je rekao da će se oni, mirno i dostojanstveno, okupljati sve dok se ne sazna istina i ne dođe do pravde u ovom slučaju.



-Milorade danas si svojom izjavom uvukao politiku. Od sada ćemo i mi, samo da znaš - rekao je Davor Dragičević i dobio podršku više stotina okupljenih članova grupe „Pravda za Davida“.



Na Dodikov stav da institucije rade svoj posao, kazao je da to nije tačno u ovom slučaju, uputivši kritike nadležnim u tužilaštvu i policiji za nerad na rasvjetljavanju, kako kaže, brutalnog ubistva njegovog sina, a pravdu će, kaže, tražiti i u sudu u Strazburu.



Milorad Dodik je danas za pojedine medije u RS-u ustvrdio da je pitanje smrti Davida Dragičevića poprimilo političku dimenziju koju opozicija želi da iskoristi, što, kako je naveo, može da bude legitimno sa stanovišta njihovih interesa, ali da sigurno nije sa stanovišta interesa građana, a dugoročno ni sa stanovišta interesa porodice koja je najzainteresovanija za istinu.



-Naravno da bih volio da sve ide brže, ali Tužilaštvo ima svoju dinamiku i mi ne možemo da na to utičemo. Apelujemo da što prije u javnost izađe sa dostignutim stepenom istrage i da saopšti neke podatke koji su važni - dodao je Dodik.



Građani okupljeni u grupu “Pravda za Davida” traže da se utvrdi ko je odgovoran za ubistvo Dragičevića, jer odbacuju prvobitne tvrdnje policije da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog djela.



Na zahtjev poslanika opozicije za 10. maj je najavljena i posebna sjednica entitetskog parlamenta o stanju bezbjednosti u Banjoj Luci i Republici Srpskoj - ''Pravda za Davida - Pravda za Sve''.

(FENA)