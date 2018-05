Dva tima Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) od jutros pretražuju nekoliko lokacija u okolini Tuzle kako bi pronašli mladića Amara Ramića (21) iz tog grada koji je nestao u srijedu, 2. maja ove godine, nakon što je oko 16.20 sati izašao iz stana u kojem živi sa roditeljima.

Foto: 24sata.info

Njegov nestanak prijavljen je Policijskoj stanici Istok Policijske uprave Tuzla u četvrtak, 3. maja, oko 20.00 sati.



Potrazi na terenu prethodilo je prikupljanje informacija od porodice i prijatelja, pa su timovi krenuli u pretraživanje mjesta na kojima bi se nestali mladić mogao nalaziti. U toku potrage provjeravaju se i dodatne informacije prikupljene na terenu koje bi mogle dovesti do saznanja gdje se nalazi nestali mladić.



Pretraženo je nekoliko lokacija od kojih su i one u blizini Lovačkog doma i TV-repetitora na Majevici. Potraga će se nastaviti sve dok to vremenski uslovi budu dozvoljavali, a od situacije na terenu i prikupljenih informacija zavisit će dalji tok potrage.



I drugi timovi FUCZ su u pripravnosti i spremni su se uključiti u potragu ako bude potrebno, saopćeno je iz FUCZ.

(fena)