Općina Visoko ove sedmice evocirala je uspomene na prvo granatiranje grada u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, na početak uništavanja onoga što je godinama građeno, po čemu je Visoko i bilo prepoznatljivo. Taj grad bio je jedan od najrazvijenjih prema BDP-u po glavi stanovnika u bivšoj Jugoslaviji, a općinska načelnica Amra Babić očekuje da bi za pet do sedam godina ponovo mogli biti na prijeratnim "tračnicama".

Foto: FENA

Babić je Feni kazala da se kroz brojne aktivnosti radi na vraćanju ugleda mjestu koje je upošljavalo 13.500 ljudi, od čega je samo u privredi bilo 11.500. Tada je, kaže, općina imala 46.000 stanovika.



Sada ima šest hiljada manje, a uposleno je oko 10.000 ljudi. Prema tim pokazateljima i nema značajnog zaostajanja, ali načelnica Babić ističe da prosječna plaća i BDP po glavi stanovika ne daju mjesta zadovoljstvu. No, dobra volja i defisani ciljevi, sigurna je Babić, pokazat će pozitivne rezultate.



- Visoko je mnogo pretrpjelo u agresiji. Samo u privredi oko 200 miliona eura, a proces privatizacije je dodatno otežao oporavak - istakla je Babić.



Smatra da je upravo proces privatizacije krivac da je od agresije na BiH prošlo toliko godina, a da visočka privredna nije oporavljena.



- Visoko je došlo u situaciju da se privatiziraju giganti kao što su 'KTK' i 'Velepromet' i da ljudi ostanu bez posla. Nažalost, procesi privatizacije se tek završavaju i to kroz sudska izvršenja i mi tek sada sve te proizvodne kapacitete možemo da stavimo u funkciju - istakala je Babić, te dodala da je ekonomski razvoj općine Visoko u proteklih nekoliko godina intenziviran.



Naglašava da je Visoko postalo veliko gradilište, gdje se rade krucijalni infrastrukturni projekti, a namjera općinskih vlasti je da se ravnomjerno radi razvoj općine. Ulažu u sela, pomažu poljoprivredu, ali i stvaranje dopunskih radnih mjesta.



Dopunska radna mjesta, smatra Babić, temelj su za stvaranje kvalitetnijeg života stanovnika općine Visoko. Podsjeća da su Visočani uvijek bili poznati po obavljanju više poslova.



- Većina naših ljudi su prije radili dodatni posao kada dođu s posla. Poljoprivreda i zanatstvo, to želimo da revaloriziramo - poručila je Babić, te istakla da su brojni procesi do cilja, alii da je sigurna da je cilj dostižan.



Dio prihoda ova općina očekuje i od turizma, a tekuća godina proglašena je godinom te privredne grane. Cilj je, kaže načelnica, veliki broj turista koji dolaze u obilazak ''Arheološkog parka: Bosanska piramida Sunca'' zadržati u Visokom i prezentirati im srednjovjekovnu historiju BiH.



Najavila je da će Općina u narednih mjesec dana formirati odjeljenje pri Službi za privredu koje će se baviti razvojem turizma.



Osim kulturno-historijskog naslijeđa i prirodnih ljepota, Babić je naglasila vrijednost bh. kuhinje i visočkog suhog mesa.



- Pokušat ćemo i sa zdravstvenim turizmom, ali i da od Visokog napravimo oazu mira i odmora gdje bi se mogli odmarati svi građani BiH, posebno Sarajeva, grada od gotovo pola miliona stanovnika koji je od Visokog udaljen nešto više od 20 kilometara - kazala je Babić.



Poručila je da je Visoko otvoreno za sve ideje koje će pomoći razvoju, odnosno za saradnju sa institucijama i pojedincima.





(FENA)