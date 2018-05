U Bosni i Hercegovini sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U jutarnjim satima, ponegdje i tokom prijepodneva, bit će s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom dijelu poslijepodneva i u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina u većini područja. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne lokalno je moguće izraženije grmljavinsko nevrijeme praćeno intenzivnijim padavinama. Vjetar će u Bosni biti slab do umjeren, uglavnom sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevne od 16 do 22, na jugu od 23 do 27 stepeni.



U BiH će u ponedjeljak, 7. maja, biti umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima ponegdje u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne je moguća slaba kiša ili pljusak. Poslijepodne ili u večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u centralnim, istočnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, kao i na jugu i jugoistoku Hercegovine. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 14 do 18, a dnevne od 16 do 22, na jugu od 24 do 28 stepeni.



U BiH će u utorak, 8. maja, biti sunčano. Poslijepodne i u večernjim satima porast naoblake u Bosni će usloviti pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 7 do 11, na jugu od 12 do 18, a dnevne od 17 do 22, na jugu od 23 do 28 stepeni.



U BiH će u srijedu, 9. maja biti nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 6 do 11, na jugu od 12 do 16, a dnevne od 16 do 22, na jugu od 20 do 25 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)