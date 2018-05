Bosanskohercegovački fotoreporter Damir Šagolj, koji je kao fotoreporter Reutersa pratio sukobe i krize u različitim dijelovima svijeta, u intervjuu za Anadolu Agency (AA), istakao je kako brutalnosti koje je vidio tokom rata u BiH, ne može uporediti sa bilo čim što je vidio u posljednje dvije decenije karijere.

Foto: AA

Šagolj je ovogodišnji dobitnik prestižne nagrade za fotografiju godine na četvrtom takmičenju Istanbul Photo Awards koje organizira AA.



Za najbolju fotografiju godine izabrana je dirljiva fotografija “Dijete“ koju je Šagolj snimio tokom boravka u kampovima mijanmarskih izbjeglica u Bangladešu, a na kojoj je lik mrtvog dječaka čije oči su prekrivene lišćem. Šagoljeva fotografija izabrana je među 37.000 pristiglih fotografija iz 125 zemalja.



U razgovoru sa novinarom AA, Damir Šagolj govorio je o tome kako je nastala pobjednička fotografija Istanbul Photo Awardsa, te posjetio kako ljudi u izbjegličkim kampovima u Bangladešu vode tešku bitku, polazeći na jedno vrlo opasno putovanje kako bi se spasili od etničkog čišćenja.



"No, opanost po njih tu ne prestaje. Ovaj dječak na fotografiji najvjerovanije je umro od upale pluća. Ovo je jedna od onih fotografije za koje možete predvidjeti da će imati jak odjek i, nažalost, vremenom postajati sve snažniji", rekao je Šagolj.



Podsjetio je kako je kao fotoreporter već dugo vremena pratio dešavanja u vezi sa krizom kroz koju prolaze Rohingye te kako je fotografija "Dijete" nastala u kampu na koji je naišao tražeći kamp u kojem su bile smještene udovice i siročad.



"Gdje god da odete, izbjeglički kampovi su puni tragedija", istakao je Šagolj, dodajući kako je tokom boravka u jednom od kampova ima priliku vidjeti majku i rođake dječaka sa fotografije.



"Upoznao sam majku i rođaka koji je prenosio tijelo dječaka do šatora. Porodica se u šatoru pripremala za sahranu. Dječakova tetka je otkrila deku i stavila listove na njegove oči. Nisam znao za taj običaj, niti sam takvo nešto očekivao. To je jako tužno. Rodbina, svi u šatoru su plakali, ja sam ih fotogafisao. I sam sam bio emocionalan i uzbuđen jer sam znao da će to biti velika fotografija", ispričao je Šagolj.



Dodao je kako listovi nisu prekrili samo dječakove oči, već skoro cijelo lice. To je, kako je kazao, dječaka učinilo anonimnim.



"To znači da je to moglo biti bilo koje drugo dijete, fotografija je na taj način slala poruku širem broju ljudi", istakao je Šagolj.



U šatoru se zadržao oko 45 minuta bilježeći fotografije, te dodao kako nagrađena fotografija ima vrlo snažne elemente.



Govoreći o takmičenju Istanbul Photo Awards, Šagolj je istakao kako ono zauzima sve značajnije mjestu u sektoru fotografije, te je naglasio kako nagrade fotoreportere podstiču da rade još više.



Podjsetivši kako kao je novinar pratio dešavanja u periodu pred kraj rata u Bosni i Hercegovini, Šagolj je kazao kako su ta dešavanja ostavila veliki uticaj na njega.



"Kao novinar sam pokrivao dešavanja s kraja rata u BiH i tada sam vidio brutalnost. Ono što sam tada vidio, što sam doživio u Bosni, nikada se ne može porediti sa bilo čim što sam doživio u svojoj karijeri. To je ostavilo najveći uticaj na mene", rekao je Šagolj.



Damir Šagolj je proglašen za najboljeg fotografa agencije Reuters za 2016. godinu.



U Republičkoj umjetničkoj galeriji "Maksem" na Taksimu u Istanbulu izloženo je 180 fotografija koje su osvojile nagrade na ovogodišnjem Istanbul Photo Awardsu. Izložba je otvorena do 15. maja.





(AA)