Šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica očekuje ozbiljnu i razumnu raspravu na posebnoj sjednici 10. maja na kojoj bi trebalo da bude razmatrano stanje bezbjednosti u Banjaluci i Srpskoj - "Pravda za Davida - Pravda za sve".

Vukota Govedarica / 24sata.info

"Očekujem veoma osjetljivu raspravu, jer niko od nas nije raspoloženja da pravi cirkus. Očekujem veliku ozbiljnost svih narodnih poslanika, posebno predsjednika Republike /Milorada Dodika/, koji je najavio da će prisustvovati", rekao je Govedarica novinarima u Banjaluci.



On je dodao da očekuje prisustvo i predsjednika Vlade Srpske Željke Cvijanović i ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača, i da odgovore na postavljena pitanja.



Govedarica je osudio objavu funkcionera SNSD-a Milana Tukića na društvenoj mreži "Tviter" u kojoj je skup na Trgu Krajine u Banjaluci, gdje okupljeni traže istinu o smrti Davida Dragičevića, uporedio sa sanatorijumom.



"Svaki normalan čovjek koji razmišlja svojom glavom, a ne tuđom, tako nešto bi osudio. To je veoma nerazumno i sramno", rekao je Govedarica.



Tukićevu objavu je osudio i poslanik PDP-a Perica Bundalo, koji je kratko rekao da je to vrlo neodgovorno.



(SRNA)