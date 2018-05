U subotu u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa jačim pljuskovima i grmljavinom.

Lokalno će biti obilnih pljuskova.



Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera.



Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 22°C, na jugu zemlje do 25°C.



Nedjelja



Drugog dana vikenda preovladavat će pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Moguća je slabija grmljavina.



Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.



Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 22°C, na jugu zemlje od 24 do 28°C.



Ponedjeljak



U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima.



Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.



Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 12°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 21°C, na jugu zemlje od 24 do 28°C.



(Avaz)