Sezona u gradu na Neretvi počela je u velikom stilu. Posljednjih nekoliko dana turistički i ugostiteljski radnici svjedoče ogromnim gužvama u Starom gradu, a UNESCO-ov dragulj Stari most doslovno je preplavljen turistima iz cijelog svijeta.

Foto: Avaz

Dobar posao



Da će Mostar i ovog ljeta plijeniti pažnju velikog broja gostiju, uvjereni su i u Turističkoj zajednici HNK. Grad će, ubijeđeni su, oboriti sve rekorde, a odlična predsezona razlog je takvim pozitivnim projekcijama.



- Svjedoci smo da u posljednjih mjesec dana u Mostar naviru velike grupe turista, a mnogo je i onih koji dolaze individualno. Smještajni kapaciteti polako se pune, tako da predsezonom možemo biti itekako zadovoljni. Sezona koja u punom jeku tek treba krenuti za mjesec bit će izuzetno dobra - kaže nam Semir Temim, zamjenik direktora Turističke zajednice HNK, koja je u posljednje vrijeme odradila dobar posao na sajmovima u inozemstvu promovirajući Mostar i Hercegovinu.



Temim ističe da se na osnovu tih promocija može sa sigurnošću reći da vlada veliko interesiranje za Mostar, ali i cijelu BiH.



- Mi u Turističkoj zajednici sretni smo što se iz godine u godinu otvaraju novi objekti i smještajni kapaciteti u gradu na Neretvi, a i stanovništvo je shvatilo da je turizam perspektivna grana te da i oni sami mogu zaraditi - navodi Temim.



Nove aviolinije



U Turističkoj zajednici ističu i da će aviolinije iz Mostara prema Zagrebu i njemačkim gradovima svakako otvoriti nova tržišta te da će i to doprinijeti podizanju turizma u Mostaru i Hercegovini na viši nivo.



- To je velika stvar, jer ćemo biti dostupniji, a dostupnost je u turizmu veoma bitna. Svjedoci smo povećanja broja turista otkako je autoput stigao skoro do Međugorja, a ogroman će biti i doprinos niskobudžetnih letova prema njemačkim gradovima - kaže Temim.



Prate svjetske trendove



Temim ističe da je krajnji cilj brendirati Hercegovinu kao turističku regiju.



- Mislim da smo u tome umnogome uspjeli. Pratimo trendove u Evropi i svijetu. U posljednje vrijeme promovirali smo agroturizam u Hercegovini, uvode se novi sadržaji poput adrenalinskg parka na Fortici, parka u Blagaju, biciklističkih staza. Sve je to veoma interesantno stranim gostima - navodi on.



(Avaz)