Predsjednik RS Milorad Dodik u ekskluzivnoj izjavi za Vijesti.ba otkrio je da će inicirati formiranje komisije koja treba da utvrdi gdje se skladišti tajno proizvedeno oružje i municija u FBiH.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Bilo bi dobro da Bakir Izetbegović odgovori na to pitanje. Mi ćemo insistirati na tome, dakle, tražimo uspostavljanje međunarodne komisije koja će utvrditi gdje se skladišti tajno proizvedeno oružje i municija. Ukoliko ne prihvataju da to bude komisija Vlade RS i Federacije BiH, neka to bude međunarodna komisija, u čijem sastavu će biti Srbija i Rusija, a oni neka stave koga hoće sa druge strane. Samo je važno da se utvrdi istina", poručio je Dodik.



Na pitanje Vijesti.ba kada će inicirati formiranje ove komisije, predsjednik RS rekao je da "iniciram sada i dajem vam ekskluzivnu izjavu".



Osvrnuo se i na intervju predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i predsjednika SDA Bakira Izetbegovića za Vijesti.ba, u kojem je između ostalog govorio o ruskom uticaju u BiH, te nedavnoj posjeti visoke ruske zvaničenice Valentine Matviyenko Sarajevu i Banjaluci i porukama koje je uputila.



Izetbegović je, između ostalog, rekao da Rusiji imponuje prorusko ponašanje Milorada Dodika, ali da ovoj državi ne bi trebalo da bude u interesu destabilizacija regiona.



"Izetbegović to radi zbog sebe. Mislim da ne pogađa temu, osim što za svoj konzum pokušava da izmišlja stvari. Valentina Matviyenko važan je čovjek Ruske Federacije, a razgovarali smo isključivo o temama interesantnim za odnose dvije zemlje. Ništa tu nije bilo, niti je urađeno protiv BiH. Vjerovatno Izetbegović pokušava da skrene pažnju sa najavljenog mitinga koji hoće njegov "otac nacije" da organizuje u Sarajevu 20. maja. Ja o tom neću pričati, neka on radi šta hoće", poručio je Dodik za Vijesti.ba.



N.Ć



(24sata.info)