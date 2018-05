Skup podrške bivšem komandantu Petog korpusa Armije RBiH Atifu Dudakoviću i 12-orici nekadašnjih pripadnika tog korpusa, koje Tužiteljstvo BiH sumnjiči za ratni zločin, bit će upriličen u Sarajevu (Trg Baščaršije) u petak, 4. maja, s početkom u 14.15 sati.

arhiv / 24sata.info

Najavio je to danas na pres-konferenciji u Sarajevu organizator skupa podrške, bivši pripadnik Armije RBiH i dobitnik najvišeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ Samir Petrović, istaknuvši da se veliki broj njegovih saboraca, sugrađana i prijatelja interesirao kada će u glavnom gradu BiH biti održan takav skup.



Kazao je kako organiziranje skupa podrške generalu Dudakoviću i njegovim saborcima pokazuje da Sarajevo ne pristaje na izjednačavanje krivice i falsifikovanje historijskih činjenica, pozivajući sve one kojima je stalo do istine o agresiji na Bosnu i Hercegovinu da to posvjedoče vlastitim prisustvom.



- Moramo jasno reći da jedinice Armije RBiH, predvođene generalom Dudakovićem nisu osvajale Ključ, Sanski Most, Bosanski Petrovac... već da su oslobađali ove bh. gradove od fašizma koji Evropa ne pamti od nacističkog, Hitlerovog režima - kazao je Petrović, navodeći da je podrška Dudakoviću i saborcima podrška pravdi, istini i humanosti u odnosu na laž, nepravdu i fašizam koji je producirala velikosrpska politika...



Organiziranje spomenutog skupa podrške pozdravili su predsjednik Bošnjačkog pokreta Sejfudin Tokić i osnivač 'AntiDayton pokreta' Nihad Aličković, navodeći da se BiH susreće s otvorenim pokušajem devalvacije napora Armije RBiH u legitimnom pravu da odbrani državu.



Uime organizacija koje podržavaju najavljeni skup, istovremeno su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da boračka i patriotska udruženja, koja se tako predstavljaju i imaju ogromne budžete, dosada u Sarajevu nisu organizirali skup podrške generalu Dudakoviću i saborcima, uz očekivanje da će glavni grad BiH na najneposredniji način iskazati podršku ljudima koji su se nesebično žrtvovali na putu slobode, te poslati poruku - da se neće dozvoliti stavljanje znaka jednakosti između agresora i žrtve.



Dudaković i 12 bivših pripadnika Petog korpusa Armije RBiH, koji su u međuvremenu uz mjere zabrane pušteni na slobodu, bili su uhapšeni u prošlosedmičnoj akciji, provedenoj po nalogu Tužiteljstva BiH.



Dosada su skupovi podrške Dudakoviću i drugima održani u više bh. gradova, uključujući Bihać, Zenicu, Tuzlu i Mostar.

(FENA)