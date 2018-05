U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu danas su pripadnici Udruženja "Zelene beretke" i borci Armije RBiH obilježili 3. maj, dan kada su se 1992. godine odvijali događaji presudni za odbranu grada i BiH.

Foto: FENA

Predsjednik Zelenih beretki Općine Stari Grad Vahid Alić podsjetio je na 2. maj 1992. godine kada je izvršen žestok napad, dodajući da je to dan početka agonije i stradanja stanovništva Sarajeva i BiH.



- Tog dana bivša JNA stala je na stranu agresora i agresije na BiH. Izvršila je žestok napad na ključne ustanove - zgradu Predsjedništva, s ciljem državnog udara. U međuvremenu izvršen je i napad na Poštu, Elektroprivredu, RTV dom, kao i repetitore koji su se nalazili na Humu. Sve s ciljem kako bi se prekinula komunikacija te da bi se kazalo svijetu da ne postoji država Bosna i Hercegovina – kazao je Alić.



Paralelno s tim, dodao je, na sarajevskom aerodromu zarobljen je predsjednik Alija Izetbegović s delegacijom koja se vraćala s mirovnih pregovora iz Lisabona. Sproveden je u kasarnu Lukavica, te zadržan do razmjene koja se desila u Dobrovoljačkoj ulici.



- Nas i dalje zabrinjavaju neprovjerene informacije i neistine o broju poginulih vojnika bivše JNA. Tada, 3. maja poginulo je šest vojnika, dok je bio određeni broj ranjenih i zarobljenih. Došlo je do sukoba zbog stvari koje nisu ispoštovali pripadnici JNA zajedno s komandom Druge armijske oblasti na čelu sa Milutinom Kukanjcem. Bilo je striktno dogovoreno da razmjena može biti izvršena uz lične stvari, bez oružja. Međutim, oni su otvorili vatru na pripadnike Teritorijalne odbrane, Zelenih beretki i MUP-a – naveo je Alić.



Dževad Topić Topa, ratni komandant bataljona Vojne policije, kazao je da su 2. i 3. maj dani 'D' za Bosnu i Hercegovinu.



- Tada se desila odlučujuća bitka za Sarajevo i BiH i da nije bilo ovih ljudi ovdje, Sarajevo bi sigurno palo, a s tim bi pala i BiH. Prije osam godina su oni nametnuli da odaju počast za 42 čovjeka, a sam Kukanjac je pobrojao imena i prezimena ljudi koji su poginuli. To je bilo šest ljudi i jedna žena civil. Međutim, to fabrikovanje laži nije uspjelo - kazao je Topić.



Među onima koji su došli u nekadašnju Dobrovoljačku ulicu na obilježavanje 3. maja bili su i ministri za boračka pitanja Federacije BiH i KS Salko Bukvarević i Muharem Fišo.



- Danas smo ovdje da prije svega odamo dužnu počast svim poginulim braniocima Sarajeva i BiH, svima onima koji su branili državu BiH. Svi znamo da je na našu domovinu izvršena agresija i obilježavanje ovih značajnih datuma prije svega ima za cilj da se pošalje jedna poruka i želja da se nikada i nikome više ne dogode rat, agresija, genocid, stradanja građana i ubijanja djece – kazao je federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata Salko Bukvarević.



Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo je kazao da se na ovaj način obilježava jedna istorijska pobjeda Armije RBiH, MUP-a i svih patriotskih snaga.



- Ne možemo pričati o 3. maju, a da se ne prisjetimo 2. maja koji je obilježila sveopšta agresija, napad sa svih strana na grad Sarajevo, pokušaj zauzimanja Predsjedništva, zarobljavanja predsjednika jedne suverene države – kazao je Fišo, istaknuvši da se 3. maj časno obilježava, te da se nikada više neće dozvoliti agresija na BiH.



Pripadnici Udruženja "Zelene beretke" i borci Armije RBiH odali su počast saborcima i građanima Sarajeva koji su na tom mjestu stradali prije 26 godina.

(fena)