U jutarnjim satima na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove upozorava se na smanjenu vidljivost, zbog magle.

arhiv / 24sata.info

Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi obavezno je poštivanje postavljene signalizacije.



Na autoputu A-1, dionici Sarajevo sjever-Lepenica, zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman i na mjestu radova preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.



Na dionici magistralnog puta M-4.2 Cazin-Velika Kladuša-granica sa R. Hrvatskom, zbog radova na sanaciji udarnih rupa saobraća se usporeno, uz poštivanje privremeno postavljene signalizacije.



Zbog većeg odrona ili aktivnih klizišta, naizmjenično-jednom trakom saobraća se na putnim pravcima: Sarajevo-Foča (na lokalitetu Sijeračke Stijene), Banja Luka-Crna Rijeka i Lopare-Čelić.



Zbog sitnijih odrona skreće se pažnja na dionice: Bihać-Bosanska Krupa, Donji Vakuf-Jajce-Banja Luka, Bugojno-Novi Travnik, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac.



Na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.



.................................................







IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:







AUTOPUT



A-1



Sarajevo sjever-Lepenica, zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.







MAGISTRALNI PUTEVI:



M-4.2



Cazin-Velika Kladuša-granica sa R. Hrvatskom Zbog radova na sanaciji udarnih rupa, saobraća se usporeno, uz poštivanje privremeno postavljene signalizacije.



M-5



Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.



Tranzit Sarajevo (ulica Put Mladih Muslimana), zbog sanacionih radova na mostu saobraćaj je usporen, uz povremeno zauzimanje jedne trake.



M-14.2



Resanovci-Drvar, zbog urušavanja potpornog zida, saobraća se naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.



M-16



Banja Luka-Crna Rijeka-Jajce, zbog aktiviranja klizišta na lokalitetu Gornji Šeher, saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom.



M-17



Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.



M-18



Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Sarajevo – Foča, jednom trakom saobraća se na lokalitetu Sijeračke stijene, zbog većeg odrona







REGIONALNI PUTEVI



R-403a Kamenica-Vrsta, zbog sanacije klizišta u naselju Turija, od 07.30 do 16 sati svaki dan (osim nedjelje), vozila saobraćaju jednom trakom u dužini od cca 100 metara.



R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.



R-454a Bratunac-Drinjača, zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.



R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, saobraća se naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.



R-475a Karan-Bosanski Novi, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj je obustavljen.







KANTON SARAJEVO



-Zbog održavanja svečanosti, danas će od 12 do 14 sati za saobraćaj biti zatvrena ulica Širokac (od spoja sa ulčicom Ploča do spoja sa ulicom Vratnik Mejdan). Alternativni pravac za vrijeme obustave je: Ploča-Mustafe Dovadžije-Vratnik Mejdan.



- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.



- Zbog radova na rekonstrukciji/izgradnji Južne longitudinale na raskrsnici ulica Zvornička, Azize Šaćirbegović, Safeta Hadžića i Put Mladih Muslimana, saobraća se usporeno.



- Zbog sanacionih radova, od 07 do 17 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Miševići (spoj M-17-Miševići). Alternativni pravac je M-17-Rakovička cesta-Miševići.



Zbog izvođenja neophodnih radova izmijenjen je režim saobraćaja u ulicama: Samira Ćatovića Kobre, Kupreška (od spoja sa ulicom Zvornička do spoja sa ulicom Ante Fijamenga), Dženetića Čikma, Derebent, Blažujski drum i Bjelašnička.







MOSTAR



Zbog radova na izgradnji kolektora, obustavljen je saobraćaj u ulici Maršala Tita od raskršća sa ulicom Braće Brkić do Trga Ivana Krndelja, kao i od Lučkog mosta do parka Alekse Šantića, saopćeno je iz BIHAMK-a.

(FENA)