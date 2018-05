U Hercegovini danas će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a u Bosni pretežno sunčano prijepodne.

Foto: Arhiv

U drugoj polovini dana jači razvoj oblačnosti u većem dijelu Bosne će uvjetovati jače pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugoistočnog smjera. Na sjeveru i sjeveroistoku zemlje vjetar istočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stepeni.



U četvrtak u Bosni i Hercegovini prijepodne jače naoblačenje sa juga koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu u cijeloj zemlji. Jače padavine u drugoj polovini dana. Najmanje padavina se očekuje za sjeveroistok Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, a najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni.



U Bosni i Hercegovini u petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Od sredine dana prema večernjim satima se očekuje i grmljavina. Na jugu zemlje bez padavina. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 sepeni.



U subotu će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 14, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 17 i 22, na jugu zemlje do 25 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.







(FENA)