Budući da je danas mnogima posljednji dan produženog prazničnog vikenda, pojačan promet vozila tokom dana očekuje se na svim dionicama, a posebno na graničnim prijelazima.

Foto: Arhiv

Vozačima se savjetuje da se na vrijeme informišu o stanju na putevima i graničnim prijelazima, kako bi izbjegli duža čekanja.



Vremenske prilike su povoljne, a skreće se pažnja na uvećan broj biciklista i motociklista u saobraćaju.



Zbog praznika 1. maja, večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na području BiH.



Smanjen je obim sanacionih radova, zbog kojih dolazi do izmjena režima saobraćanja. Napominje se da je na mjestima gdje je postavljena privremena signalizacija, njeno poštivanje zakonski obavezno.



Zbog minerskih radova, danas u vremenu od 12.00 do 17.00 sati, dolazit će do povremenih petominutnih obustava saobraćaja na dionici M-4 Doboj-Tuzla, kod tunela prema Stanić Rijeci i na raskrsnici prije tunela.



Na autoputu A-1 dionici Sarajevo sjever-Lepenica zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.



Jednom trakom saobraća se na magistralnom putu M-18 Sarajevo – Foča, na lokalitetu Sijeračke Stijene, zbog većeg odrona, kao i na putnim pravcima Banja Luka-Crna Rijeka, Banja Luka-Turbe i Lopare-Čelić zbog aktivnih klizišta.



Trenutna zadržavanja na graničnim prijelazima nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz BIHAMK-a.





(FENA)