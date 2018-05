U BiH sutra se očekuje pretežno sunčano i natprosječno toplo, posebno na istoku, a poslije podne će doći do umjerenog razvoja oblačnosti koji će usloviti pljuskove sa grmljavinom.

Ujutro će biti pretežno vedro, osim na jugozapadu i zapadu, gdje se očekuje više oblaka, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.



Od podnevnih časova očekuje se umjeren razvoj oblaka, prvo na istoku i uz rijeku Drinu, a izraženiji razvoj grmljavinskih oblaka biće u centralnim, zatim sjevernim, sjeverozapadnim i zapadnim predjelima.



Lokalno u sjevernom pojasu može biti i nepogoda praćenih gradom.



Prema noći, na jugoistoku i jugu stvaraće se uslovi za pljusak i grmljavinu.



Vjetar na sjeveru slab istočni, poslije podne umjeren do jak, a u Hercegovini i planinskom pojasu umjeren do jak jugoistočni.



Jutarnja temperatura biće između sedam i 14 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

