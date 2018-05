Zbog Prvomajskih praznika, tokom cijelog dana očekuje se pojačana frekvencija vozila, posebno na dionicama koje vode ka lokalnim izletištima, kao i graničnim prijelazima.

Arhiv / 24sata.info

Budući da su vremenske prilike povoljne uvećan je broj biciklista i motociklista u saobraćaju.



Zbog praznika 1. maja, do sutra do ponoći, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području FBiH.



Za vrijeme praznika smanjen je obim sanacionih radova, zbog kojih dolazi do izmjena režima saobraćanja.



Na autoputu A-1 dionici Sarajevo sjever-Lepenica zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.



Jednom trakom saobraća se na magistralnom putu M-18 Sarajevo – Foča, na lokalitetu Sijeračke Stijene, zbog većeg odrona, kao i na putnim pravcima Banja Luka-Crna Rijeka, Banja Luka-Turbe i R-458 Lopare-Čelić zbog aktivnih klizišta.



Trenutna zadržavanja na graničnim prelazima nisu duža od 30 minuta.



Danas u vremenu od 11.30 do 12.30 sati doći će do obustave saobraćaja na GP Bosanska Gradiška, saopćeno je iz BIHAMK-a.



(FENA)