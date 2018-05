U Hercegovini sutra pretežno sunčano vrijeme. U Bosni pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana jači razvoj oblačnosti u Bosni će uvjetovati jače pljuskove i grmljavinu.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera.



Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 14, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stepeni.



Četvrtak



U Bosni i Hercegovin naoblačenje sa juga koje će uvjetovati kišu od sredine dana.



Jače padavine od poslijepodnevnih sati prema kraju dana.



Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera.



Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 21 i 27 stepeni.



Petak



U Bosni i Hercegovin umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, ponegdje u centralnim područjima može pasti i malo kiše.



Tokom dana, razbojem oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom.



Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25, na jugu do 27 stepeni.



