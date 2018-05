Stanovnike Mostara u utorak u 6.00 sati probudila je ''Prvosvibanjska budnica'' Hrvatske glazbe Mostar koja tradicionalno spomenutom promenadom (budnica, uranak) poželi sugrađanima dobro jutro te čestita 1. maj - Međunarodni praznik rada.

Budnica je krenula ispred Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače u Mostaru u 6.00 sati te su članovi HG Mostar nastavili u istom ritmu šetati ulicama ''Grada na Neretvi''.



Promenada je od Kosače nastavila Ulicom kneza Mihajla Viševića Humskog , prema raskrižju kod Doma zdravlja, zatim ravno prema i preko Starog mosta, kroz Kujundžiluk, Ulicom Braće Fejića, do raskrižja kod željezničke postaje, zatim preko Carinskog mosta do raskrižja kod hotela Ero. Potom Ulicom dr. Ante Starčevića do raskrižja s Ulicom kralja Tomislava (vrh Avenije), zatim Avenijom do križanja s Ulicom kardinala Stepinca (Katedrala) i do Trga hrvatskih velikana – Rondo.



U Hrvatskoj glazbi Mostar ističu kako je to tradicija kojom na najljepši način prvi čestitaju Mostarcima praznik rada te da svake godine pripremaju nešto novo na repertoaru.



''To je tradicija. Već poslije Domovinskog rata, svake godine se prvog svibnja pojavljujemo, prođemo kroz grad, ako nam vrijeme to dopusti'', rekao je novinarima Miroslav Šimunović, predsjednik i najstariji član Hrvatske glazbe Mostar.



Brojni građani su uzvratili pozdravima najstarijem puhačkom orkestru u BiH koji, s prekidima, postoji od 1890. godine, piše Bljesak.info.





