Muslimani u BiH, regiji i svijetu prigodnim programima večeras su obilježili jednu od četiri odabrane mubarek noći Lejletu-l-berat.

Centralna mevludska svečanost organizirana je u džamiji u Boljakovom Potoku nakon akšam-namaza, a prikladan program je organiziran i u Gazi Husrev-begovoj džamiji, u Sarajevu.



Mubarek noć Lejletu-l-berat doživljava se kao vijesnik nadolazaćeg mjeseca posta, ramazana. Obilježava se i kao noć u kojoj meleki počinju pisati sudbinu čovječanstva i svakog čovjeka pojedinačno za narednu godinu, a u tradiciji bosanskih muslimana poznata je i kao noć oprosta, sudbine i želja.



Ova odabrana noć u hadisima, predajama poslanika Muhammeda, a.s., spominje se kao noć u kojoj Uzvišeni Allah određuje ljudske sudbine, ljudske živote i njihovu nafaku, a u nekim hadisima se spominje da u ovoj noći Allah dž.š. prašta ljudima grijehe.



U Kur'anu se ova noć spominje u poglavlju Ad-Duhan (Dim) u kojoj Allah dž.š. kaže da je to blagoslovljena noć u kojoj Bog određuje sve svoje odredbe. Lejlet-ul-berat znači oslobađanje, čišćenje. Allah dž.š. u toj noći oslobađa od grijeha veliki broj ljudi.



Ova mubarek noć ima više imena, noć polovine ša'bana, noć oprosta, noć oslobođenja od grijeha i noć odluke. Po časnome hadisu, naziv ove noći je "Nisfuš-Ša‘ban", što znači polovina mjeseca ša'bana.



Božiji poslanik Muhammed a.s. je rekao: "Kada nastupi 15. noć ša'bana, provedite je u nafili (dobrovoljnom namazu), a dan koji slijedi u postu."





