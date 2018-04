Iz sekunde u sekund dokazuju da su neljudi. Vi ste gospodo rušitelji RS, svakim vašim saopštenjem je rušite. Vi ste strani obavještajci i kriminalci. Vi ste ubice, ne samo Davida nego i druge djece i ljudi od rata – kazao je on.

Foto: 24sata.info

Kažu da je ova uzdignuta šaka terorizam i revolucija, e nije. Ovo je šaka za istinu i pravdu za Davida, poručio je Davor Dragičević sa večerašnjih protesta “Pravda za Davida” koji se održavaju u centru Banjaluke.



– Iz sekunde u sekund dokazuju da su neljudi. Vi ste gospodo rušitelji RS, svakim vašim saopštenjem je rušite. Vi ste strani obavještajci i kriminalci. Vi ste ubice, ne samo Davida nego i druge djece i ljudi od rata – kazao je on.



Dragičević sa današnjeg okupljanja poručuje da su im oprostili rupe na putu, finansije, kafane, ali djecu neće oprostiti.



– Davide, naše dunje su procvale, a vama gospodo rok dajemo dok dunja ne otpadne. Nećemo prihvatiti poluistinu i ublažavanje zločina, da idete do određene granice i tu stanete. Ja znam istinu 100%, zato se vaša istina i pravda mora poklopiti sa našom. David je ubijen od državnih institucija. Kad dunja opadne vi gospodo znajte, više nećemo živiti zajedno –poručio je Dragičević.



Istakao je da ako neko ima prijetnje da se obrati njemu i grupi “Pravda za Davida”.



– Gradonačelnik Igor Radojičić je organizovao proslavu grada nizom manifestacija, on je tim organizovao Proslavu ubistva Davida Dragičevića –rekao je otac pokojnog mladića.



Kao i svako veče puštana je Davidova pjesma, “Klinac u getu”, a većina prisutnih je u glas pjevala refren pjesme. Zatim su i pročitana i pisma podrške.



– Dok budem govorio u NSRS imaćete priliku da čujete šta ja imam za reći. Za odgovor prihvatamo samo da i ne. Gospodo 10. maja imate priliku da kažete koliko vam znači ova država – poručio je Dragičević.





(SB)