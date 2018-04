Glavni republički vodni inspektor Miroslav Tanasić rekao je da su danas ponovo uzeti uzorci iz rijeka Spreče i Bosne nakon zagađenja iz fabrike u Lukavcu, te da rezultati prethodnih ispitivanja ukazuju na izuzetno zagađenu vodu koja nije bila ni za kakvu upotrebu.

Tanasić je posjetio ušće Spreče u Bosnu, do koje se spustila mrlja formirana od hemikalija koje su iscurile iz odlagališta fabrike "Šišedžam soda" u Lukavcu.



On je izjavio novinarima da se danas uzimaju dva uzorka, jedan na ušću Spreče i Bosne, drugi 500 do 1.000 metara nizvodno Bosnom, kao i da će prvi rezultati biti poznati već danas, a sutra oni za koje je neophodna laboratorijska analiza.



"Danas ćemo provjetiti da li je došlo do promjena u odnosu na mjerenja u subotu", naveo je Tanasić, podsjetivši da je tada izmjerena vrijednost pe-ha iznosila osam, a temperatura 17,5 stepeni.



On je upozorio da ti rezultati ukazuju na izuzetno zagađenu vodu koja nije ni za kakvu upotrebu.



"Za kompletan živi svijet ovo je fatalno, što i vidimo jer se već osjeća neprijatan miris uginule ribe", kaže Tanasić.



Govoreći o intenzitetu taloga koji se spustio do Doboja, Tanasić je naveo da je od glavnog inspektora Federacije BiH dobio informacije da postoje određena mala curenja kroz nasip, koja se zatvaraju.



On ističe da dolazi i do ocjeđivanja sa zagađenog poljoprivrednog zemljišta, što je neminovost.



Tanasić je najavio da će u toku dana posjetiti mjesta u dolini rijeke Spreče koja su u protekla dva dana bila najviše pogođena zagađenjem.



U fabrici u Lukavcu 27. aprila pukao je nasip, pa je istekla veća količina tečnosti sa taloga "Bijelog mora", koja je poplavila poljoprivredno zemljište i izlila se u rijeku Spreču.



Rijeka zbog niskog vodostaja teče sporo, a okolinom se osjeća smrad. Vidljive su i otrovane ribe.



U rješavanje ovog ekološkog incidenta su od prvog dana uključeni stručnjaci iz svih oblasti.



