Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske (RS) Milenko Savanović potvrdio je danas da delegacija iz tog bh. entiteta ni ove godine neće na mjestu događaja, u nekadašnjoj sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici, obilježiti stradanje pripadnika Jugoslovenske narodne armije (JNA), 3. maja 1992. godine.

Arhiv / 24sata.info

Odbor Vlade RS-a za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, kojim predsjedava Savanović, odlučio je, kaže, da se godišnjica stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici obilježi 3. maja ove godine u Istočnom Sarajevu, odnosno Miljevićima.



Savanović je na pres-konferenciji u Banjoj Luci rekao da je razlog zbog kojeg ni ove godine ne idu u Sarajevo to što su kantonalne vlasti "odbile da daju dozvolu da se u Dobrovoljačkoj podigne spomen-ploča stradalim, kao i da je policija i ranijih godina taj skup proglašavala događajem visokog rizika".



Da bi, kako navodi, izbjegli takve situacije i moguće provokacije, donijeli su ponovo odluku o obilježavanju samo u Miljevićima.



"Kantonalne vlasti nisu nam dozolile da postavimo spomen-obilježje s imenima stradalih i po hrišćanskim običajima ne možemo adekvatno vršiti pravoslavni vjerski obred na tom mjestu u Dobrovoljačkoj. Sve dok nam to ne dozvole, nećemo ići u Sarajevo", potvrdio je Savanović na konferenciji za novinare u Banjoj Luci.



On je istakao i da 1992. "nije poštovan dogovor" o povlačenju JNA iz Sarajeva te da su "ničim izazvani napadnuti i ubijeni vojnici koji su bili na odsluženju vojnog roka, te oficiri“.



U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, proteklih godina, sa cvijećem i vijencima, okupljali su se članovi porodica stradalih i delegacija iz RS-a da bi obilježavali godišnjicu stradanja vojnika JNA.



Lani je taj skup, ipak, održan u Istočnom Sarajevu.

(FENA)