Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH je od početka godine prikupila 2.234.000.000 KM, što je za 173.000.000 KM više nego u istom periodu prošle godine, rekao je direktor UIO Miro Džakula.

Miro Džakula / 24sata.info

Džakula je podsjetio da je UIO prošle godine prikupila rekordnih 7.044.000.000 KM.



Prema njegovim riječima, plan za ovu godinu je da bude prikupljeno 7.342.000.000 KM, odnosno 300 miliona KM više u odnosu na prihode planirane u prošloj godini.



"Imajući u vidu znatno nižu stopu rasta BDP-a i privrede u cijelini u odnosu na rast prihoda, možemo reći da je znatan dio takozvane sive zone prešao u realnu ekonomiju", rekao je Džakula za "Večernji list", izdanje za BiH.



On je naglasio da se na posebnom podračunu jedinstvenog računa nalazi 64,5 miliona KM, a taj račun će biti još veći kada na njega budu prebačena sredstva prikupljena u aprilu.



"Riječ je isključivo o namjenskim prihodima za izgradnju auto-puteva i izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva u BiH", naveo je Džakula.



On je napomenuo da Uprava ova sredstva još ne može rasporediti korisnicima, odnosno kompanijama koje se bave putnom infrastrukturom u Republici Srpskoj i Federaciji BiH zbog toga što Upravni odbor UIO nije usvojio odluku o koeficijentima za raspodjelu ovih prihoda korisnicima.



DŽakula je istakao da od UIO zavisi fiskalna stabilnost svih nivoa vlasti u BiH.



On je podsjetio da je UIO u prošloj godini izvršila 10.695 poreskih kontrola, a naknadno utvrđene obaveze, prema rješenjima inspektora, iznosile su 91,5 miliona KM. Izdato je ukupno 2.979 prekršajnih naloga po kojima je tokom prošle godine naplaćeno ukupno sedam miliona KM.



Džakula je najavio još oštrije kontrole za poreske obaveznike koji pokušavaju zaobići zakonski definisano poslovanje i plaćanje obaveza.



Džakula je podsjetio da su od uspostavljanja UIO do danas nadležnim tužilaštvima proslijeđene 1.464 prijave gdje je postojala sumnja da je počinjeno neko krivično djelo, sa procijenjenom štetom od 289 miliona KM.



(SRNA)