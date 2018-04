Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da bi Dejton dva doveo do raspada BiH, kao i da su stranci dosta uništili Dejtonski mirovni sporazum, ali da je, uprkos tome, potrebno boriti se i graditi što veći autonomni status za RS.

"Svaka druga priča - o Dejtonu dva, Dejtonu šest, dovela bi do raspada BiH", naglasio je Dodik.



On je za "Srpski telegraf" rekao da za Republiku Srpsku razumijevanja ima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na kojem su, kako je ocijenio, velika odgovornost i veliki pritisci.



"Na njemu je velika odgovornost i veliki su pritisci. Na meni je, pak, da u nemogućim uslovima branim ideju i opstanak Republike Srpske", rekao je Dodik.



Predsjednik Republike Srpske potvrdio je da neće putovati na inauguraciju predsjednika Rusije Vladimira Putina u Moskvu, koja se održava 7. maja u Moskvi, navodeći da je dan ranije Đurđevdan - njegova krsna slava.



"Moja slava je Đurđevdan, tu sam, kao svaki dobar domaćin i Srbin, ostat ću ovdje", rekao je Dodik.



Dodik je rekao da je u politiku ušao zbog košarke, koju je igrao u mladosti, jer je "zbog svega što je tada vidio" bilo neminovno da se angažuje u društvenom radu, te naglasio da je ponosan što je bio član Saveza komunista.



On je naveo da mu je najteži momenat u karijeri bio kada mu je, zbog odbijanja bespogovorne poslušnosti, nekadašnji predsjednik SR Jugoslavije Slobodan Milošević, skoro dvije godine zabranio ulazak u Srbiju.



"Posljednji susret imali smo u Vili `Mir`, koja je kasnije bombardovana. Tražio je da podnesem ostavku na mjesto premijera. Odbio sam. Mjesec i po dana kasnije zabranio mi je ulazak u Srbiju", rekao je Dodik.

