Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić smatra da Sud BiH, time što nije odredio pritvor osumnjičenima, pokušava da na sve načine opstruše ovaj predmet čime šalje lošu poruku žrtvama.

Foto: 24sata.info

Kojić je rekao Srni da će optužnica protiv Dudakovića i ostalih sigurno biti podignuta, ali da je potpuno neprihvatljivo i za svaku osudu to što im nije određen pritvor.



On je naglasio da je bilo više elemenata da Sud BiH odredi pritvor osumnjičenima u tom predmetu, posebno ako se uzme u obzir činjenica da je Dudaković prije godinu i po dana do dvije bio u arhivima Armije BiH, ostvario uvid u određenu dokumentaciju i tako pokušao da utiče na istragu. Kojić je je naveo da to znači direktno ometanje istrage, pokušaj da proces bude odvučen u pogrešan smjer i da se ne dođe u sadašnju fazu, koja je pred podizanjem optužnice.



Prema njegovim riječima, bez obzira na izrečene mjere zabrane, Dudaković će imati mogućnost da eventualno utiče na svjedoke i na taj način ugrozi proces.



"Sud BiH pokušava da na sve načine opstruiše ovaj predmet čime šalje lošu poruku žrtvama i imamo pravo da sumnjamo u konačan ishod, odnosno odluku koju će donijeti na kraju procesa", rekao je Kojić.



Kojić je istakao da je očigledno da Sud nastavlja da radi prema ranijim aršinima i pravi razliku, jer Srbima, kada budu uhapšeni, po inerciji određuje pritvor, a da se pri tome ne postavlja pitanje da li je to potrebno ili nije.



"Kada budu uhapšeni Bošnjaci za zločine nad Srbima, onda bude inertan i ne želi da primijeni pravne standarde koje treba da primijeni", objasnio je Kojić.



On je podsjetio da se sve vrijeme priča o nepovjerenju prema pravosudnim institucijama BiH, u konkretnom slučaju prema Sudu BiH, jer svojim postupcima i aršinima direktno utiču na procese.



Kojić je istakao da je Sud time što nije odredio pritvor poslao poruku onima koji su u svemu tome učestvovali da imaju pravo da strahuju za svoju bezbjednost.



"Očigledno je da je njima dozvoljeno sve, a Srbima nije ništa", kaže Kojić.



On je napomenuo da će do polovine maja, ako ne budu predlože izmjene zakona o ratnim sudijama, Centar predložiti izmjene preko srpskih predstavnika u Predstavničkom domu parlamenta BiH.



"Imamo ratne sudije koje rade u pravosudnim institucijama i koje su očigledno postavili bošnjački političari da štite njihova visokopozicionarana lica kako bi ih zaštitili od procesuiranja za ratne zločine koji su očigledni", rekao je Kojić, te dodao da je to i dokumentovano kroz ovaj predmet.



On je naveo da mu nije poznato koji je sudija odlučivao u predmetu koji se tiče Dudakovića i ostalih pripadnika Petog korpusa Armije BiH.



"Ime i prezime sad su najmanji bitni, to je sistem koji ne funkcioniše", zaključio je Kojić.



(srna)