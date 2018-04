Gotovo 60 posto ispitanika istraživanja koje je obuhvatilo skoro 5.000 ljudi smatra sindikat netransparentnom organizacijom, saopćeno je uoči konferencije "Sindikati u BiH između povjerenja i ogorčenja radnika" u Sarajevu.

Foto: Anadolija

Cilj konferencije bio je otvoriti konkretne razgovore o budućnosti sindikalnog pokreta u BiH, javlja Anadolu Agency (AA).



Učesnici konferencije bili su predstavnici sindikata, eksperti i analitičari koji su razgovarali o (ne)povjerenju radnika u sindikat i o svakodnevno sve većim greškama sindikata zbog kojih se svakim danom sve više udaljavaju od radnika.



Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH, u izjavi za medije kazala je kako je ovaj sindikat već osmu godinu obilježava 29. april kao svoj dan.



- Dva su razloga za to. Prije svega, na listi međunarodnih praznika i dana nema niti jedan dan koji je rezervisan za trgovce i trgovinu. Drugi razlog je upravo činjenica da je 1. maj, kao dan kada bi sindikati trebali artikulisati zahtjeve vezano za radnička prava , afirmisati svoju borbu, nažalost praznik koji se još uvijek u ovoj zemlji slavi. Međutim, i tu na sceni imamo svojevrsnu segregaciju jer taj praznik slavi samo dio radnika ove zemlje, a za radnike u privatnom sektoru, za njih je to i dalje normalan radni dan - istakla je.



Beširović je dodala kako je cilj i prestati samo govoriti o stanju u sindikalnom pokretu i napraviti nešto kako bi on zauzeo ulogu koju bi trebao da ima.



- Ono što je istina, a to je da Sindikat trgovine svjestan da ne može mijenjati sindikalni pokret sam - rekla je Beširović.



Istakla je i kako je položaj radnika u privantnom sektoru isti.



Sindikat trgovine prošle godine, prema njenim riječima, je zabilježio 305 slučajeva kršenja radničkih prava, od toga 194 su slučajevi mobinga.



Polazna osnova za razgovore su i rezultati istraživanja Centra za društvena istraživanja i analitiku Američkog univerziteta u BiH.



Alisa Mujkić, rukovodilac Centra za društvena istraživanja i analitiku, kazala je kako je jedno od pitanja bilo da li ispitanici sindikat smatraju transparentnom organizacijom, a 59 posto smatra da to nije slučaj.



- Mislim da su prilično poražavajući rezultati pogotovo ako se osvrnemo na rezultat da je 81 posto ispitanog uzorka mišljenja da je sindikat pod utjecajem političkih stranaka - pojasnila je Mujkić.



Istraživanjem je obuhvaćena radno sposobna populacija u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Banjoj Luci i Zenici, a finalni uzorak je sačinjen od 4.900 sudionika zaposlenih osoba s preovladavajućim starosnim intervalom ispitanika između 35 i 45 godina.



U istraživanju su učestvovale uglavnom osobe zaposlene u privatnom sektoru i to proporcionalno s ugovorima na određeno i neodređeno vrijeme, i ugovorima o djelu. Čak 87 posto ispitanika sindikat smatra korumpiranim.



Ekonomista Damir Miljević istakao je kako su građani BiH po kupovnoj moći najlošiji u regionu.



- To normalno ima svoj odraz i na trgovinu i usluge. Preko trgovine i usluga i na proizvodnju. Važno je napomenuti da je značaj trgovina i usluga u ovoj zemlji apsolutno potcijenjen. S obzirom da trgovina i usluge daju najveći doprinos društvenog bruto proizvoda u zemlji. On je oko 15 posto - pojasnio je Miljević.



Kazao je kako je u trgovini i uslužnim djelatnostima zaposleno najviše ljudi u BiH.



- Jako je važno, kakav je položaj ovih djelatnosti u komplentnom ekonomskom sistemu, s jedne strane i položaj radnika u tim djelatnostima s druge strane - dodao je.



Smatra kako je položaj radnika u BiH, bez obzira na djelatnost, je izuzetno loš, a razlog tome su niske plate, loš pravni sistem, rad na sivo ili crno...



- Ne možemo reći da je kriv sindikat za položaj radnika, da su krivi poslodavci ili država. Sve tri strane su "krive", jer poenta nije u mjerenju ko je više kriv. Poenta je da smo počeli masovnu evakuaciju stanovništva iz ove zemlje - istakao je i dodao kako ukoliko se ovako nastavi da će za nekoliko godina biti svejedno ko je kriv.



(AA)