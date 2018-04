Mrlja koju je u rijeci Spreči formirala hemikalija koja je iscurila iz odlagališta Fabrike sode u Lukavcu jutros je primijećena na području Gračanice i kreće se prema Doboju, saopštio je Srni glasnogovornik Uprave civilne zaštite RS Željko Stojanović.

Foto: Agencije

On je istakao da kiselost te zagađene vode odnosno njena pH vrijednost u ovom trenutku iznosi 10 i da se smanjuje u odnosu na jučerašnji dan, kada je iznosila 12.



Prema njegovim riječima, ta vrijednost je još osjetno iznad normalne koja iznosi pet do šest, ali ne i previsoka, ali će definitivno praviti štetu sve dok ne postigne uobičajenu vrijednost.



"Očekuje se da ta kiselost, kada mrlja dođe do Doboja i mjesta gdje se Spreča izlijeva u Bosnu bude još manja", rekao je Stojanović, dodajući da se očekuje da mrlja sa lužinom do ušća Spreče u Bosnu kod Doboja stigne sutra.



Prema njegovim riječima, nadležne ekipe su na terenu, prate situaciju i javnost će biti obavještavana o razvoju situacije.



On je ponovio upozorenje građanima u slivu Spreče i Bosne da do daljeg ne koriste vodu iz tih rijeka i da putem sredstava javnog informisanja prate situaciju, sve dok nadležne institucije ne jave da je voda za upotrebu.



(SRNA)