Do sada je identificirano 25 žrtava genocida koje bi trebale biti ukopane na zajedničkoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru u Potočarima, odnosno za koje su se njihove porodice izjasnile da će ukopati njihove posmrtne ostatke.

Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Lejla Čengić napominje da ovo nije konačan broj žrtava koje će biti ukopane na zajedničkoj dženazi u Potočarima ove godine, jer će u narednom periodu biti izvršene identifikacije žrtava u Podrinje identifikacionom projektu (PIP) u Tuzli, odnosno identifikacije će se obavljati sve do dženaze.



Čengić je u razgovoru za Fenu kazala da se u Podrinje identifikacionom centru u Tuzli nalaze posmrtni ostaci 44 žrtave genocida koji su zvanično identificirani, dakle na temelju DNK analize i od strane porodica, ali uglavnom zbog nekompletnosti skeleta porodice se još nisu odlučile za ukop.



Također, dodaje da se u PIP-u nalaze i posmrtni ostaci 131 žrtve identificirane na temelju DNK analize.



- Dakle, riječ je o aktivnim slučajevima, odnosno o preliminarno utvrđenom identitetu i planirano je u narednom periodu da se izvrši i zvanična identifikacija od strane porodica - pojasnila je Čengić.



Ona podsjeća da su posmrtni ostaci idenficiranih žrtava ekshumirani u ranijem periodu iz masovnih grobnica na području Donjeg Podrinja.



- Znatno manji broj identificiranih žrtava koje će biti ukopane 11. jula ove godine u Potočarima u odnosu na ranije godine posljedica je nedostataka informacija o potencijalnim pojedinačnim i masovnim grobnicama - navodi Čengić.



Po njenim riječima, posljednja masovna grobnica iz koje su ekshumirane žrtve genocida je masovna grobnica pronađena 2015. godine na smetljištu u Kozluku, na području Zvornika, iz koje je ekshumirano 55 posmrtnih ostataka, od čega 15 kompletnih i 40 nekompletnih posmrtnih ostataka žrtava genocida.



U mezarju Memorijalnog centra u Potočarima do sada je ukopano 6.575 žrtava genocida, 235 žrtava genocida ukopano je izvan Potočara u lokalnim mezarjima prema željama njihovih porodica.



- U Srebrenici se još uvijek traga za više od 1.000 žrtava - kazala je Čengić.



Prva kolektivna dženaza u Memorijalnom centru u Potočarima obavljena je 2003. godine, kada je u tri faze ukopano gotovo hiljadu žrtava. Najstarija žrtva koja je do sada ukopana u Potočarima je Šaha Izmirlić, rođena 1901. godine, a najmlađa novorođenče - djevojčica Muhić.



