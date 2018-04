Predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara podnijela je inicijativu za izmjene i dopune Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo smatrajući da se zbog članka 5. ovog Zakona taksisti iz drugih kantona nalaze u nepovoljnom položaju.

Arhiv / 24sata.info

"Zato predlažem brisanje članka 5. Zakona o taksi prijevozu u KS, koji propisuje da taksisti koji nisu registrovani u KS, u slučaju obavljanja prijevoza na području Kantona Sarajevo, na vozilu ne smiju imati krovnu oznaku 'taxi'. Naime, vozači drugih kantona koji su u tranzitu ili im je krajnja tačka odredišta u Kantonu Sarajevo zbog navedene odredbe moraju skidati krovnu taksi oznaku što često rezultira neugodnim pitanjima klijenata koji dovode u pitanje njihovu vjerodostojnost", obrazložila je Bradara u inicijativi.



U izjavi za Fenu ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo kazao je da je Skupština KS, koja je usvojila Zakon, ocijenila je da je bio veliki broj taksista iz susjednih kantona koji su tokom čitavog dana prevozili građane u Kantonu Sarajevo.



"Inicijativa predsjedavajuće Doma naroda morala bi proći sve institucije u Kantonu Sarajevo kako bi se usvojila. Iskreno smatram da ona neće biti prihvatljiva za Vladu i Skupštinu KS pogotovo što imamo 950 taksista u KS koji rade i koji mogu kvalitetno da obave svoj posao. Vozila iz drugih kantona obavljala su prijevoz nelegalno na području KS do dolaska aktuelne Vlade", konstatovao je Fišo.



MojTaxi doo Mostar je prva taxi služba u Mostaru, koja vrši uslugu međugradskog prijevoza.



"Radimo na poziv i nemamo potrebu da pravimo nelegalnu konkurenciju kolegama u drugom gradu. To znači da mušteriju odvezemo do odredišta u drugi kanton, te se u skladu sa Zakonom vraćamo u svoj grad i nastavljamo obavljati svoje usluge", kazao je Feni menadžer firme MojTaxi doo Mostar Mario Drmać.



Dodaje da bi inicijativa predsjedavajuće Doma naroda svakako pojednostavila vršenje usluga da "taksi vozači ne moraju razmišljati i o reklami“, pri čemu smatra da skidanje krovne taksi oznake ne utiče na vjerodostojnost usluga.



Član Upravnog odbora Udruženja samostalnih taxi prevoznika Istočno Sarajevo Miladin Vasković kaže da ima dana kada po deset puta pređe iz kantona u kanton odnosno skida taxi oznaku.



"Pri tome je često mušterijama sumnjivo zašto skidamo reklamu i čak je bilo slučajeva da žele napustiti vozilo. Iz tog razloga trebala bi se ukinuti zakonska odredba, te omogućiti taksistima da sa taxi reklamom obavljaju svoju uslugu do odredišta u drugom kantonu. Zato podržavamo navedenu inicijativu, koju je predložila Lidija Bradara", poručio je u izjavi za Fenu Vasković.



(FENA)