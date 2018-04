Prema najavi Federalnog hidrometeorološkog zavoda sutra se u Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme, u Bosni pretežno sunčano prije podne.

U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se prognoziraju lokalni pljuskovi i slabija grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30 stepeni.



U utorak se u Hercegovini očekuje sunčano. U Bosni sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana u Bosni umjeren razvoj oblačnosti. U poslijepodnevnim satima u Bosni se prognoziraju prolazni lokalni pljuskovi koji su najizgledniji u centralnim, istočnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima.



Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 12 stepeni, na jugu zemlje do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 29 stepeni.



Za srijedu je u Hercegovini najavljeno pretežno sunčano vrijeme. U Bosni pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana jači razvoj oblačnosti u Bosni će usloviti jače pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 12 stepeni, na jugu zemlje do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 29 stepeni.



U četvrtak se u Bosni i Hercegovini očekuje naoblačenje s juga koje će usloviti kišu od sredine dana. Jače padavine od poslijepodnevnih sati prema kraju dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 15 stepeni , na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 21 i 27 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



