Pojačan promet vozila tokom dana očekuje se prema lokalnim izletištima, kao i na graničnim prelazima. Vozači na svim dionicama mole se da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila, saopćeno je iz BiHAMK-a.

Zbog nastupajućeg praznika 1. Maja Međunarodnog praznika rada, večeras od ponoći do 02.05. do ponoći, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području FBiH.



Danas i sutra vozi se biciklistička trka na relaciji Mostar - Orašje. Danas se biciklisti kreću dionicom Kiseljak-Busovača-Lašva-Žepče u vremenu od 09 do 15 sati. Biciklisti voze uz policijsku pratnju, a mi vozači se mole da budu oprezni.



U toku je i biciklistička trka Beograd-Banja Luka (preko Teslića, Doboja, Dervente i Prnjavora), pa se vozači koji se budu kretali tim dionicama savjetuju da budu maksimalno oprezni.



Memorijalna trka održava se na magistralnom putu M-5 Bihać-Dubovsko, zbog čega će se na ovoj dionici saobraćati sporije.



Jednom saobraćajnom trakom vozi se na magistralnom putu M-18 Sarajevo – Foča, na lokalitetu Sijeračke Stijene, zbog većeg odrona kamenja na kolovoz.



Mogući su sitniji odroni zemlje ili kamenja i na ostalim dionicama, a izdvajaju se putni pravci: Bihać-Bosanska Krupa, Konjic-Mostar, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Novi Travnik, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac.



Na autoputu A-1 dionici Sarajevo sjever-Lepenica zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.



Aktivna su klizišta i na magistralnom putu M-16 Banja Luka-Crna Rijeka, kao i na regionalnim putevima R-414 Banja Luka-Turbe i R-458 Lopare-Čelić. Na ovim lokalitetima saobraća se jednom trakom naizmjenično.



Pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH na GP Bosanski Brod. Zadržavanja na ostalim graničnim prelazima nisu duža od 30 minuta.



