Tužilaštvo BiH završilo je obrazlaganje prijedloga za određivanje mjera pritvora Atifu Dudakoviću i ostalima osumnjičenim za ratne zločine nad civilima i vojnicima na području Krajine, a trenutno traje izlaganje odbrane, javila je reporterka N1.

U prva dva sata tužiteljica Vedrana Mijović je obrazlagala razloge zbog čega osumnjičeni trebaju ostati u pritvoru. Između ostalog je istakla dva krivična djela, zločin protiv čovječnosti za koji se terete svi osumnjičeni te zločin protiv civilnog stanovništva za koji se samo tereti Atif Dudaković.



Tužiteljica je navela brojne iskaze svjedoka koji su bili pripadnici 5. korpusa Armije Republike BiH i saborci Dudakovića i ostalih osumnjičenih koji su govorili o ubistvima pripadnika VRS i civila u mjestima Sanski Most, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa i Ključ. Također, Mijović je pročitala i iskaze zaštićenih svjedoka koji su govorili o ubistvima pripadnika tzv. Autonomne pokrajine Zapadna Bosna i civila u Velikoj Kladuši. Zbog svega naglasila je kako postoji bojazan da će osumnjičeni utjecati na svjedoke, ali i na osobe koje Tužilaštvo BiH tek treba ispitati i zbog toga bi Sud BiH trebao odrediti mjere pritvora.



S druge strane, odbrana još uvijek izlaže svoj prigovor, kazala je reporterka N1, te traži da se osumnjičeni puste na slobodu jer se radi o slučaju koji je star više od 12 godina istakavši kako su osumnjičeni za to vrijeme sarađivali. Nikada nije bilo nikakvo ometanja pravde od osumnjičenih, kazali su u odbrani.



Advokat Atifa Dudakovića, Asim Crnalić je ponovio kako je njegov branjenik lošeg zdravstvenog stanja te će od Tužilaštva tražiti posebno vještačenje na njegove zdravstvene sposobnosti.



Inače, po zakonu Sud BiH mora odlučiti o mjeri pritvora najkasnije do nedjelje u 18 sati.



Moramo i podsjetiti kako se advokati osumnjičenih prigovorili zbog kratkoće sazivanja ročišta, jer su tek danas dobili CD sa 7.500 stranica dokaznog materijala i nisu imali dovoljno vremena da se pripreme, te se nadaju da će i to Sud uzeti u obzir.



Agencija za istrage i zaštitu BiH jučer je na području Unsko-sanskog kantona i Kantona Sarajevo uhapsila 13 osoba zbog sumnje da su počinili zločin protiv čovječnosti i zločin protiv civilnog stanovništa.



Dudaković je uhapšen u Bihaću, dok su na području Ključa uhapšeni nekadašnji pripadnici Petog korpusa Ejub Koženjić i Huso Balagić, a u Sarajevu Ibrahim Nadarević, ratni komandant jedne od brigada Petog korpusa i nekadašnji federalni ministari.



