Brojni Banjalučani okupili su se i večeras na Trgu Krajine kako bi zatražili istinu i pravdu za Davida Dragičevića.

Arhiv / 24sata.info

"Saučesništvo u ubistvu je teži zločin od ubistva. Pozivam sve na mir i dostojanstvo. Svi ostali građani koji prave okupljanja u drugim gradovima, to nije ni skup ni prosvjed. To je mirno okupljanje građana. Mi želimo samo istinu i pravdu." rekao je Davor Dragičević.



On se zahvalio svim čestitim pripadnicima MUP-a RS kojih je preko 90 odsto.



"Prva dunja kad otpadne to vam je krajnji rok, da li ću ga skratiti vidjeću. Imaju dvije strane - istina i pravda na jednoj - i zločini na drugoj strani. Ova država i grad, ovo je naša imovina", poručio je Davidov otac.



Danas je 40 dana od dana upokojenja Davida Dragičevića.



"Od juče znam sve činjenice. Dajem im rok dok prva dunja ne sazrije i ne padne. Mnogi bi uradili drugačije, ali mi smo ljudi, želimo pravdu i istinu. Hvala svima što ste sa nama i srce mi se cijepa kada vidim ovu djecu i vas ovdje jer vam je možda i teže nego meni", rekao Davor Dragičević.



