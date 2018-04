Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić podržao je ideju izgradnje muzeja o genocidu nad Bošnjacima „zaštićene zone“ UN-a Srebrenica u britanskom gradu Birminghamu.

Ramiz Salkić / 24sata.info

Ova ideja je, istakao je on, garant za očuvanje istine, koja će koristiti cijelom čovječanstvu.



- Realizaciju ove ideje trebaju pomoći organizacije i privrednici iz domovine, kako bi pokazali da smo svjesni i da možemo investirati u budućnost i izvan naše domovine. Mi moramo podsjećati na genocid i zločine kako nam se ne bi ponovili. Pored njegovanja sjećanja na zločine, mi moramo gledati i u budućnost. Zato vas pozivam da bez obzira gdje boravite i živite, da mislite o svojoj domovini, čak i onda kada ona zaboravi za vas. Ne smijemo nikada odustati od naše domovine.



Generacije naših predaka su u prošlosti pobjeđivale neprijatelje naše domovine, a ako budemo jaki i zajedno, to ćemo uspjeti i u budućnosti. Zato, budimo zajedno posvećeni našoj domovini, jer druge nemamo - naglasio je Salkić, koji se tokom obilaska Bosanske kuće Birminghamu susreo sa polaznicima bosanske škole, ali i sa drugim građanima.



Entitetski potpredsjednik boravi u trodnevnoj posjeti građanima Bosne i Hercegovine koji žive u Velikoj Britaniji, te na skupovima koji su organizovani, govori o uvezivanju bh. građana u dijaspori, aktivizmu, učešću u demokratskim procesima, investiranju u domovinu, ali i važnosti njegovanja sjećanja na genocid.



Salkić je jučer u gradu Derbyju održao tribinu i razgovarao sa bh. građanima u Bosanskohercegovačkom centru, te im čestitao zbog velikog aktivizma i zahvalio na pokazanom interesu za stanje u domovini.



- Obaveza svih nas je da činimo sve što možemo da naša domovina bude što bolje predstavljena u svijetu. Svako na svoj način to može i treba činiti. Naša zajednica u gradu Derbyju to čini na najbolji način - kazao je potpredsjednik Salkić, koji je sa predstavnicima Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine razgovarao o zajedničkom budućem djelovanju radi pojačanog učešća bh. građana u demokratskim procesima u domovini.



-Našim građanima je neprihvatljiva podjela ljudi po mjestu življenja, jer nas takve pojave samo još više razbijaju, slabe i dijele. Takve pojave mogu biti put u nestanak. Mi želimo da smo svi isti i možemo se dijeliti samo na one koji više ili manje vole svoju domovinu, ali i na one koji više ili manje urade za svoju domovinu, poručio je Salkić, saopćeno je iz Kabineta potpredsjednika.



(FENA)