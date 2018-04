Okupljanjem "Kritične mase Sarajeva" danas je u glavnom bh. gradu simbolično otvorena biciklistička sezona. Nakon što su se okupili na mostu "Suade i Olge" biciklisti su krenuli u pratnji policije u vožnju kroz centar Sarajeva. Biciklistički klub Trek team želi podići glas za sigurnost biciklista, za sigurnije ulice i sigurniji prevoz biciklista.

Foto: Anadolija

Kritična masa Sarajeva okupila se po 25. put, a danas je proslavila treći rođendan od prvog događaja takve vrste. Prema riječima Senada Bečkovića, predsjednika BK Trek team, na prvom okupljanju je bilo tek tridesetak ljudi, dok je kako je vrijeme prolazilo na događaj znalo doći po nekoliko stotina biciklista, u zavisnosti od vremenskih prilika.



"Biciklisti trebaju da znaju da je ovo jedini projekat koji se bavi sigurnošću biciklista i našim pravima u saobraćaju. Ovaj događaj nije komercijalnog karaktera. Svakako je i promocija biciklizma, ali mi imamo cilj, a to su sigurnost biciklista i prikazivanje ove nadolazeće populacije koje svakim danom ima sve više i više. Na ovaj način upućujemo poziv lokalnim zajednicama i vlastima da grade biciklističke staze, a ne samo kada je predizborna kampanja", kazao je Bečković.



Dodao je da vlasti farbaju poprečne ulice od kojih biciklisti nemaju koristi, ali da je optimista i da se nada da će izgradnja pravih biciklističkih staza u Sarajevu zaista krenuti.



"Te biciklističke staze ucrtane su davne 1986. godine. Vjerujem da novci postoje i da će lokalna zajednica i političari početi više da brinu o biciklističkoj populaciji i da nas zaštite od neodgovornih vozača", istakao je Bečković.



Predsjednik BK Trek team naglašava da je rekreativno bavljenje biciklizmom izuzetno korisno, prije svega za zdravlje čovjeka.



"Kada odete kod ljekara, bilo kakve kardiovaskularne probleme da imate, preporučuju vam biciklizam. To je najzdraviji sport, ja volim reći jedina mana biciklizma je ako ne znate adrenalin kontrolisati i tada možete nastradati. Ostalo je sve na strani biciklizma. Sarajevo postaje sve više i više biciklistički grad. Svjedoci smo da je iz godine u godinu sve više biciklista i to nas raduje. Ljudi počinju da vode računa o svom zdravlju. Sve su planine oko nas, tako da Sarajevo ima izuzetne kapacitete za razvoj brdskog biciklizma, koje nažalost ne koristimo", kazao je Bečković.



Dodao je da su Igman i Vrelo Bosne vrlo atraktivne lokacije za rekreativnu vožnju biciklom, ali da veliki problem predstavlja činjenica što je neuvezan dio ceste od Stupske petlje do Ilidže, koju smatra "žilom kucavicom" za bicikliste.



Kritična masa biciklista je svjetski projekat koji je pokrenut u San Franciscu 1992. godine.



(AA)