Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će 10. maja prisustvovati posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatrano stanje bezbjednosti u Srpskoj i Banjaluci.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je istakao da nema razloga da bilo ko u Republici Srpskoj bježi od bilo koje teme.



"Neke stvari treba da budu raščišćene i ja insistiram na tome i to sam od početka govorio i podržavao rad institucija i na rasvjetljavanju slučaja nastradalog mladića Davida Dragičevića. I sad tražim od Tužilaštva i od policije da ulože dodatne napore i da, ako je potrebno iznova preispitaju sav taj slučaj i da izađu sa jasnim podacima o čemu je riječ", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.



Dodik je naglasio da to traži i porodica i dio javnosti.



"Svi mi tražimo da se istina utvrdi ukoluko je to moguće i svakako želimo da vidimo odgovornije institucije. Protiv onih pojedinaca za koje se eventualno utvrdi da nisu uradili sve, preduzeće se mjere odgovornosti i u to ne treba niko da sumnja", poručio je Dodik.



Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana 10. maja i to sa jednom tačkom dnevnog reda - razmatranje stanja bezbjednosti u Banjaluci i u Srpskoj - "Pravda za Davida - pravda za sve", najavio je predsjednik skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović.



Čubrilović je rekao da će 26. posebna sjednica biti održana sa početkom u 10.00 časova, te da je odluka o tome donesena jednoglasno.





(SRNA)