Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da želi da što prije bude riješen slučaj smrti mladića Davida Dragičevića iz Banjaluke, te da je tražio od tužilaštva i policije da se ponovo sve preispita.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je rekao da podržava održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Srpske o ovom pitanju, koje treba da rješavaju sudovi i tužilaštva, a ne ulica.



On je poručio da će biti preduzete mjere odgovornosti ako neko u policiji ne radi svoj posao, odnosno ako je propustio, prikrivao ili nije dovoljno učinio u vezi sa ovim slučajem.



Dodik smatra da je problem politizacija ove situacije.



"Vjerujem u poštene namjere oca i okupljenih ljudi koji traže istinu, to je nesumnjivo, ali ne znam koliko su svjesni koliko se iza toga politizacije dešava i koliko se pokušavaju nametnuti neki stereotipi", rekao je Dodik.



On je naglasio da je tužilaštvo trebalo u proteklih mjesec dana da obavijesti javnost o čemu je riječ.



"Na zahtjev Davidovog oca sam pristao da promijenimo cijeli tim i sada drugi ljudi u Ministarstvu unutrašnjih poslova na tome rade", podsjetio je Dodik.



On je rekao da nema ništa protiv da bilo koja druga policija ispita ovaj slučaj.





(SRNA)