Slaviša Šućur, nosilac najvećeg ratnog priznanja "Zlatni ljiljan", od nas je saznao da je jutros uhapšen general Atif Dudaković.

Slaviša Šućur / 24sata.info

- Zatekli ste me s tom viješću. Nisam imao priliku od jutros pratiti medije, tako da i ne znam šta se dešava. Šokiran sam! Nažalost, apsolutno mi nije jasno da se ta priča još razvlači. Zar je moguće da nakon 23 godine po završetku rata otkriju da je neko nešto uradio?! Da je neko od nepoznatih boraca počinio negdje neki ratni zločin i da ga sada proganjaju, to bi mi bilo jasno. Ali, da se nakon toliko vremena neko sjeti da optuži ljude koji su komandovali velikim jedinicama, to ne mogu shvatiti.



Sve mi je to apsurdno. Uvijek sam bio pristalica da se ljudi kazne. Ako su krivi za nešto, to se moglo puno ranije utvrditi. Svi koji su odgovorni za zločine, trebaju odgovarati, trebaju biti kažnjeni. No, ovakvim postupcima sve se pretvara u nešto sasvim drugo zbog čega i one presude i postupke koji su u potpunosti bili opravdani, na neki način stvaraju priliv da je sve apsurdno i izmišljeno.



Nedostaje mi riječi da kažem šta mislim o novonastaloj situaciji. Nije ovo jedini slučaj. Znam za još nekoliko slučajeva u kojima su ljudi optuženi i, što je apsurdno, svi svjedoci svjedočili su u njihovu korist. Ljudi su izloženi maltretiranju. Neke stvari mi nisu jasne. Treba se kazniti svako ko je odgovoran, ali mi nije jasno da ljudi koji su bili tako visoko pozicionirani, tek sada dolaze u žarište nekih priča – prokomentirao je Šućur za Avaz.ba.





