Direktor Centra Vlade RS-a za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih osoba Milorad Kojić rekao je da je taj centar prikupio i dostavio postupajućem tužiocu Tužilaštva BiH 8.000 stranica dokazne dokumentacije protiv bivšeg generala i komandanta Petog korpusa Armije BiH Atifa Dudakovića.

arhiv / 24sata.info

Tvrdi da se dokazi odnose na akciju “Sana 95. godine,” od 13. septembra do 10. oktobra 1995. te obuhvata općine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa, Sanski Most i da se Dudaković tereti za “zločin protiv čovječnosti”.



Kazao je da je taj centar dvije godine sarađivao s postupajućim tužiocem "u slučaju Dudaković", te da su “došli do značajnih video zapisa”, koji su imali, smatra on, važnu ulogu da se ovo krivično djelo može dokumentovati i vjeruje da će vrlo brzo biti podignuta i optužnica.



Ističući da je optužnicom protiv Dudakovića obuhvaćeno 17 osoba, naveo je da je predmet još uvijek u fazi istrage.



Kojić je dodao da su dostavili dokumentaciju za 256 ubijenih osoba, čiji je prosjek starosti i veći od 65 godina, jer je najstarija žrtva imala 99 godina, dok je najmlađa bila rođena 1986. godine.



- Ovo govorim u saglasnosti s postupajućim tužiocem. Atif Dudaković je osumnjičen za planiranje, naređivanje i ubistvo. General je vršio egzekucije na deset lokacija i za to postoje dokazi i video-materijali koje smo dostavili tužiocu - ustvrdio je Kojić na vanredboj konferenciji za novinare u Banjoj Luci.



Prijavu protiv Dudakovića su 2006. godine podnijeli tadašnji predsjednik i premijer RS-a Dragan Čavić i Milorad Dodik, a dopuna izvještaja je podnesena 2015. godine.

(FENA)