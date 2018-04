U Bosni i Hercegovini sutra će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslijepodne i u večernjim satima razvojem oblačnosti, u Bosni se očekuju pljuskovi i grmljavina. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne lokalno je moguće izraženije grmljavinsko nevrijeme. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu od 14 do 19, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni.



U nedjelju, 29. aprila bit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne u Bosni umjeren porast oblačnosti može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 14 do 19, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni.



U BiH u ponedjeljak, 30. aprila bit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne ili večernjim satima na sjeveru i sjeveroistoku Bosne umjeren porast oblačnosti može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 14 do 19, a najviša dnevna od 23 do 29 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)