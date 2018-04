Rusija je Balkan i istok Evrope uvijek smatrala svojim. I sada želi sve to područje vratiti pod svoje okrilje. Rusi Evropu posmatraju kao šahovsku tablu. Njihov je cilj da na njoj okupiraju što mogu više prostora, upozorava penzionisani američki general Wesley Clark.

arhiv / 24sata.info

U razgovoru za „Dnevni avaz" on je govorio o svom iskustvu rada s ruskim zvaničnicima te iznio poglede na situaciju u regionu zapadnog Balkana.



- Nema sumnje da Rusija nastoji povećati svoj utjecaj u regionu. Oni su to uvijek željeli! Sjećam se jednog svog razgovora u Moskvi. Tokom procesa priprema konferencije u Dejtonu, bio sam 1995. godine u tom gradu, zajedno s američkim kolegama iz diplomatije i još nekih sektora. Nasuprot meni bio je ruski generalpukovnik, šef Direktorata za glavne operacije ruske vojske. Rekao mi je: "Vi, Amerikanci, dolazite u naš dio Evrope." Tri godine kasnije, opet u Moskvi, imao sam sastanak s komandantom Generalštaba ruske vojske. On mi je rekao: „Ovo su naše države u istočnoj Evropi. Vi sada hoćete da nam ih otmete!" Dakle, to je uvijek bio ruski stav - „to su naše zemlje, to je naše". I nije to nikakva novost - kaže Clark.



On je nedavno za list „The Washington Post" objavio autorski tekst u kojem je upozorio da je ovaj dio Evrope u, praktično, predratnom stanju. Motiv i za taj tekst bila je rastuća ruska angažiranost na Balkanu.



- Rusi idu etapno. Ne koriste oni samo vojnu silu nego i sve ostale raspoložive instrumente. Mi sada svjedočimo primjeni doktrine generala Gerasimova o hibridnom načinu ratovanja. U njemu se naročito koriste alati koje internet nudi - od društvenih mreža i lažnih profila do portala koji plasiraju neistinite sadržaje. Šire se strah i panika, povećava nesigurnost, pothranjuju sukobljavanja među ljudima... Osim toga, Rusi koriste i trgovinu, monetarnu politiku, ekonomiju, komercijalne odnose... sve što treba da ostvare strateške interese ruske države, kako su ih definirali - ističe Clark.



On poziva SAD da se više angažiraju i jače podrže EU. A Unija „mora insistirati na razumnim standardima koje trebaju, naprimjer, ispunjavati sva tri člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine".



- Građani BiH moraju biti sigurni da neće doći do raspada države, da se nijedan njen dio neće otcijepiti. Posebno tu mislim na entitet Republika Srpska. On se neće otcijepiti - poručuje Clark.



Dodaje i da je nužno da se Amerikanci vrate na neke ranije, čvršće pozicije, ali i da biznismeni iz SAD investiraju u BiH i region. Upitan boji li se raspada BiH, on poručuje da se u našoj zemlji treba raditi na dva polja.



- Iznutra, ali i u Srbiji. Ta država treba postati dio EU, a volio bih i da, u konačnici, uđe u NATO. To bi označilo kraj separatističkih tendencija - smatra sagovornik "Avaza".



Poručuje i da „Srbija treba izaći iz prošlosti i okrenuti se budućnosti. Ne može se stalno i iznova preživljavati prošlost". Ne jednom tokom razgovora Clark upozorava da Putin nema dobre namjere prema Balkanu.



- Za njega je vaš region jedan od poligona za operacije. Oni znaju da većina ljudi ne želi biti dio Rusije, već Evropske unije. Zato sve snažnije nastoje pojačati utjecaj. I koriste sva sredstva koja imaju da bi to postigli, kroz novac, obuke, do manipulacija putem interneta i širenja lažnih vijesti. U toj kampanji, mito, korupcija, potkopavanje sistema vladavine zakona, politički i drugi klijentelizam... posebno su bitni instrumenti. Sve kako bi ruska čizma čvrsto bila na Balkanu -jasan je Clark.

