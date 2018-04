Predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) Lidija Bradara kazala je danas da se zalaže za to da regulatori, koji su okosnice razvoja energetskog sektora, moraju biti neovisni te da se procedura donošenja zakona i elektro-energetskih suglasnosti u vezi svih procesa investiranja u BiH moraju skratiti.

Lidija Bradara / 24sata.info

Predsjedavajuća Bradara jedna je od učesnica 4. Energetskog samita u Neumu koji su organizirali i finansirali Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ).



U izjavi za medije izrazila je nadu da će zaključci ovog Energetskog samita doprinijeti boljem elektro-energetskom sustavu u BiH, usluzi koja će biti dostupna građanima, te da će svi donešeni zaključci pomoći i zakonodavcima da donose bolje odluke.



U tom pogledu, kaže, mnogo toga je urađeno, ali ipak je preostalo još mnogo posla.



- Nadam se da će kroz zaključke izvršna i zakonodavna vlast donijeti zakone koji će omogućiti da se postupak dobijanja dozvola za izgradnju energetskih objekata skrati kako bi imali investicije u BiH, i ono što je još važnije, da se zaštiti okoliš - istakla je.



Bez obzira koliko važno izgledalo imati investicije u BiH, dodala je, isto toliko je značajno raditi odgovorno.



Između ostalog, napomenula je da je poznato da je BiH složeno društvo te da je potrebna suglasnost entiteta da bi odluke bile donesene na državnom nivou, dok je FBiH posebno specifična. Stoga je, naglašava, proces dogovaranja neophodan.



- Dom naroda Federalnog parlamenta u proteklom periodu imao je upravo tu koordinirajuću ulogu. Sve akte koje smo donosili, slali smo županijama te na taj način dokazali da koordinacijski mehanizam može postojati i da je to u općem interesu - istakla je.



Međutim, posebno je naglasila da zakoni o energetskoj učinkovitosti moraju biti provodivi.



- Nedavno smo razmatrali neke smjernice, program restruktuiranja energetskog sektora, i morali smo ga vratiti na doradu. To ne znači da smo zaustavili reforme u BiH već smo tražili da dokument bude kvalitetniji. To nije nikakav grijeh zakonodavca već upravo kvalitet - zaključila je predsjedavajuća Doma naroda Federalnog parlamenta.



Drugog dana 4. Energetskog samita u Neumu, koji se održava od 25. do 27. aprila, predstavljen je dokument koji sadrži više od stotinu preporuka za poboljšanje investicionog ambijenta u BiH te Vodič za investitore u elektroenergetski sektor u BiH, kojim je investitorima na jednostavan način približen postupak izdavanja dozvola za izgradnju elektroenergetskih objekata.



Samit je okupio više od 400 učesnika, ključnih aktera energetskog sektora u BiH, predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti te predstavnike političkih stranaka kako bi zajednički došli do rješenja koja će omogućiti razvoj energetskog sektora i privredni rast BiH.



(FENA)