Njemački medij Spiegel objavio je priču o nacionalnom parku Sutjeska u BiH ističući kako je riječ o pravom otkriću za planinare i ljubitelje prirode. Osvrnuo se i na borbu Amerikanca s bosanskom adresom Tima Clancyja koji radi na njegovoj promociji i zaštiti prirodnih ljepota u našoj zemlji kroz projekat Via Dinarica.

"Kada stojite na vrhu Maglića vidite krš, guste šumovite doline i neplodne visoravni. Nekoliko stotina metara ispod nalazi se Trnovačko jezero koje je plavo-zelene boje. Priroda idealna za planinarenje jer najstariji nacionalni park BiH, ali je napušten", navodi u uvodu Der Spiegel.



Podsjetili su kako su se na ovom mjestu koje se nalazi na granici s Crnom Gorom, Titovi partizani borili protiv nacista, a da je godinama kasnije dugogodišnji predsjednik Jugoslavije ove šume pretvorio u rekreacijski prostor. No, rat je uništio turizam.



"Clancy to želi promijeniti. Osnovao je organizaciju Terra Dinaricu i uvjerio američkog ambasadora u BiH da je finansira. Oko 350 kilometara rute vodi kroz zemlju, a prolazi i kroz park Sutjeska. Sada se prirodni dragulj može nadati posjetiteljima", kaže Spiegel.



Ističu kako na vidikovcu Prnjavor se nalazi kolibica gdje osobe koje upravljaju parkom ili turisti mogu prenoćiti. Kolibica je napravljena od starih zidova u kojoj se nalazi soba s sudoperom i hladnom vodom, peć, a ispod prozora je prostor za sjedenje, ormar i dva bračna kreveta.



"Ugostiteljstvo ne postoji, ali vodič Srđan zagrijava prostor i održava ga. Poput mnogih vodiča u parku, Srđan govori tek poneku riječ engleskog jezika. Njegovi gosti i on 'komuniciraju' pokazivanjem porodičnih fotografija, piju dvije šoljice kafe i gutljaja rakije-to ih povezuje. Ali udobnost koja dolazi do Alpa, uzalud čeka turiste. Nedostatak infrastrukture je trenutno najveća prepreka za dolazak većeg broja turista u nacionalni park. U glavnom gradu Tjentištu nalazi se samo hotel 'Mladost', kamp i ništa više. U praznim hodnicima hotela ima nešto zastrašujuće. Stalno svira ista pop muzika, a konobari svoju gostoljubivost pokazuju bez mimike na licu", piše u tekstu.



Ipak, Clany vidi potencijal i vozeći se kroz nacionalni park ističe kako se mogu napraviti tematske staze "Partizanski put" ili "Titov trg". Spiegel ističe kako sve napreduje vrlo sporo zbog korumpirane vlasti.



"Bosna bi sa svojim parkom Sutjeska mogla postati predstavnik Via Dinarice. U 25 godina koliko sam u ovoj zemlji, nikada nisam vidio da neki projekat imao tako veliki konsenzus", rekao je Clancy.



Spiegel ističe kako se u ovom nacionalnom parku nalazi značajan broj vukova, risova, divokoza, jelena i smeđih medvjeda.



"Trenutno uglavnom ljudi s Balkana posjećuju Sutjesku. Da bi privukli ljude sa Zapada moraju izgraditi još jedan kamp i hotel koji manje podsjeća na omladinski hostel. Još uvijek traže investitora. Bivša najbolja kuća u ovom mjestu je opljačkana tokom rata, a ruševine i dalje stoje", zaključeno je u tekstu.





